El País Vasco inicia la temporada de sidra con 3,1 millones de litros elaborados y la vista puesta en la DOP compartida con Francia: "Llegará este año"
Euskadi cosechó 4,5 millones de kilos de manzana en 2025
J. A. O.
El País Vasco da inicio durante estos días a una temporada de sidra ("sagardoa") en la que se pondrán a la venta 3,1 millones de litros de los 46 llagares que operan en Euskadi, elaborados con 4,5 millones de kilos de materia prima de las 140 variedades locales.
Según han puesto de manifiesto los productores, la "sagardoa" de este año es "más ligera" que la de 2025, con un seis por ciento de alcohol. No obstante, tiene "más cuerpo y color", añaden.
La directora de Calidad y Promoción Alimentaria del Gobierno Vasco, Nora Beltrán de Otalora, asistió al acto de presentación oficial de la temporada de sidra, celebrada en la localidad donostiarra de Astigarraga, aprovechando para garantizar el apoyo institucional a la sidra. También se mostró confiada en que este año se apruebe definitivamente en Bruselas la Denominación de Origen Protegida (DOP) que Euskadi ha solicitado de manera conjunta con el País Vasco francés. Se trataría de la primera marca transfronteriza de este tipo que se autoriza en Europa.
Solicitud oficial
Lo cierto es que la sidra del País Vasco sigue sin obtener el visto bueno de Europa para contar con una denominación de origen protegida (DOP) como la que tiene Asturias, cuando ya han transcurrido más de ocho años desde que planteó la primera solicitud de registro oficial. El primer movimiento para la protección europea de la sagardoa se dio por el sector y el gobierno de Euskadi el 11 de mayo de 2017 cuando se registró una primera solicitud del gobierno español ante la Comisión Europea el 11 de mayo de 2017 para dotar de una denominación de origen a la "sagardoa". A partir de ahí, y dado que la normativa así lo permite, la Consejería de Desarrollo Económico de Euskadi aprobó una protección transitoria de escala nacional en julio de 2017, con lo que se autorizaba a comercializar bajo la marca "Sidra del País Vasco / Euskal Sagardoa" a los elaboradores que cumpliesen el pliego de condiciones incluido en la primera solicitud a Bruselas. Eso sí, a la espera de la decisión definitiva de la Comisión a favor o en contra de la DOP.
La sidra vasca se topó en 2023 con la oposición de Francia para lograr la DOP. El Diario Oficial de la Unión Europea publicó un año la solicitud oficial de Euskadi para que su "sagardoa" obtuviese el reconocimiento de calidad comunitario, abriéndose en ese momento un periodo de presentación de alegaciones en el que los franceses se posicionaron contra la petición de inscripción de la marca "Sidra del País Vasco / Euskal Sagardoa". La postura gala se basó en su interés por defender a los elaboradores y productores de sus regiones vascas, que, en principio, iban a quedar fuera de la denominación. La negociación que se abrió en ese momento para desbloquera la situación condujo a un pacto para ampliar el marco territorial inicialmente previsto para la denominación de origen. El acuerdo consistió en incorporar al sello de calidad en tramitación los cosecheros de manzana y lagareros del País Vasco francés. Esta nueva propuesta incluye también al sector navarro
