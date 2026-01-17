Villaviciosa entrega los premios del Concurso de Decoración Navideña: estos son todos los galardonados

El Ayuntamiento de Villaviciosa y la Asociación de Autónomos Comerciantes y Servicios de Villaviciosa (Acosevi) han entregado los premios del VI Concurso de Decoración Navideña en un acto celebrado en el Consistorio. La cuantía total asciende a dos mil euros, repartidos entre las diferentes categorías y, a través, de un sorteo entre el resto de participantes en la iniciativa.

La concejala Rocío Vega y Lucía Llera, en representación de los comerciantes, fueron las encargadas de entregar los diplomas acreditativos y los cheques por importe de 400 euros a canjear en los más de cien establecimientos asociados a Acosevi. La farmacia Ana Valle Blanco fue la ganadora en la categoría de local comercial, mientras que en la hostelería el premio recayó en La Jartá.

Las propuestas vencedoras en las categorías de zona rural y zona urbana han sido, respectivamente, para Javier Rodríguez Parajon, del barrio Les Arenes de Oles, y Gonzalo Hevia Noriega, de la calle Magdalena de la Villa. Por último, el "Rincón más guapu en Navidá" de este año estuvo en la parroquia de Santa Eugenia, con la decoración a cargo de la Asociación Cultural y de Festejos Santa Eugenia de Los Pandos. Los ganadores de estas tres categorías han recibido sendos cheques de 150 euros.

En el transcurso de la entrega de premios, se realizó el sorteo entre los 22 negocios participantes de Acosevi, siendo "Nonna" la tienda afortunada con un cheque de cien euros, así como el de los cheques de 30 euros entre los inscritos, siendo los agraciados: Agustín López García, Carmen Crespo Gallinal, Elena Fernández González, Esperanza González Céspedes, Gerardo Rodríguez, Luisa Cambiella Acevedo, Manuel Moreno Jove, Manuela Pardo Alonso, María Rodríguez Valdés, Marisa Martín Méndez, Octavio García Fernández, Raquel Pando Fernández, Ylenia Suárez Lorenzo, la Residencia Miyar Somonte y las asociaciones vecinales San Mamés, El Bustiu, El Miravete, La Peñueca, La Rasa de Róvigo y Llavares-Obaya.

Tanto desde el Ayuntamiento como desde Acosevi aprovecharon la ocasión para agradecer la implicación de los vecinos en la decoración, a través de iniciativas particulares, de comercio y hostelería y también de asociaciones de vecinos, culturales y de festejos que contribuyen a embellecer los rincones del concejo en unas fechas tan especiales como la Navidad. También tuvieron palabras de reconocimiento para el jurado compuesto por Isabel Hernández, del Grupo de Acuarelistas Nieblastur y Jose Miguel Beneyto del Ateneo Obrero, al que se unieron María Luisa Margolles Barros en representación de la Farmacia Margarita Margolles Barros y María Jesús Robledo Cadrecha.