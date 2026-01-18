Villaviciosa tendrá un área de autocaravanas de 50 plazas: esta será su ubicación
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento abordará mañana el plan especial presentado por la propiedad, que espera los permisos para iniciar las obras
J. A. O.
El camping de Villaviciosa está ultimando la tramitación administrativa para ampliar sus instalaciones con un área específica para autocaravanas en tránsito. Según el plan especial que abordará mañana la Junta de Gobierno del Ayuntamiento, este espacio tendrá capacidad para cincuenta vehículos y dispondrá de todos los servicios que demandan los usuarios de un tipo de turismo al alza, especialmente tras la pandemia.
La propiedad está a la espera de disponer del visto bueno del Ayuntamiento para dar inicio a las obras.
Villaviciosa estrenó en 2024 un área municipal para autocaravanas financiado con cargo al Plan de Sostenibilidad Turística de la Comarca de la Sidra. En la inauguración de ese equipamiento, ubicado en El Salín, ya se puso de manifiesto la necesidad de que el concejo contase con más espacios de ese tipo, a la vista de que la demanda no deja de crecer.
La entrada en servicio de los cincuenta nuevas plazas en el camping supondrán un indudable avance en ese sentido, aunque serán de pago por tratarse de una instalación privada.
El área de autocaravanas de El Salín tiene capacidad para ocho plazas y está presidida por la figura de una simbólica manzana.
