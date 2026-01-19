Un "paxu" de realidad virtual: así es el gran aliciente de Villaviciosa para Fitur

Un "paxu" (cesto tradicional de Asturias) dotado de realidad virtual será el gran aliciente de la presencia de Villaviciosa en la edición de este año de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de Madrid, uno de los principales escaparates a nivel internacional en el que el concejo maliayés llevará a cabo una intensa actividad de promoción, tanto de forma directa como a través de la Comarca de la Sidra y otras redes en las que participa.

Junto a la realidad virtual, tendrán lugar presentaciones institucionales y ante profesionales turísticos. Por primera vez, se realizarán actos de promoción durante las jornadas de apertura de la feria al público en general, que serán los días 24 y 25 de este mes. La jornada del sábado (24) la feria permanecerá activa de 10.00 a 20.00 horas, mientras que el domingo abrirá a las 10.00 y cerrará a las 18.00 horas.

Este novedoso formato promocional que Villaviciosa presentará en Madrid es obra del fotógrafo profesional y creador gráfico Xurde Margaride, que ya realizó con éxito una acción de este tipo durante el Festival de la Manzana de Villaviciosa que se celebró el pasado octubre. Su objetivo es acercar al visitante la tradición y la cultura maliayesa de una forma totalmente inmersiva.

Experiencia

La actividad se desarrollará en el stand del Principado de Asturias, ubicado en el pabellón 9, stand C-11, donde Villaviciosa contará con un espacio propio dentro de la propuesta regional. En esa zona se instalará la experiencia de realidad virtual que transportará al espectador al territorio, el paisaje y las tradiciones del concejo.

El contenido audiovisual ofrece imágenes inéditas en vídeo de 360º que, mediante el uso de gafas de realidad virtual, permiten al visitante sumergirse en el corazón de Villaviciosa y su estrecha relación con la manzana y la sidra. El vídeo incluye imágenes aéreas de la ría y de la playa de Rodiles, así como escenas del proceso de recolección de la manzana, la elaboración de la sidra y momentos destacados de la Danza del Portal y de la Fiesta de la Sidra.

La experiencia se desarrolla en el interior de un "paxu", estructura que recrea el cesto tradicional utilizado para la recogida de manzana destinada a la elaboración de sidra. Este espacio, con unas dimensiones aproximadas de un metro de altura y un metro y medio de diámetro, permite al visitante introducirse en su interior y vivir la experiencia como si se tratase de una nave envolvente. Una azafata será la encargada de colocar las gafas de realidad virtual a los usuarios y facilitar el acceso a la experiencia. La actividad podrá disfrutarse durante todo el horario de feria en las jornadas de público general.

El "paxu" se presenta como uno de los principales reclamos dentro del conjunto de actividades organizadas por el Principado en Fitur, "ofreciendo una propuesta singular que combina tradición, cultura y nuevas tecnologías para promocionar Villaviciosa ante miles de visitantes", subrayan fuentes municipales.

Tecnología

Villaviciosa apuesta por la realidad virtual para promocionarse, consciente de que se trata de una tecnología que está transformando el sector turístico, permitiendo a los usuarios experimentar destinos desde cualquier lugar y explorar los lugares más populares, lo que hace que el turismo sea más accesible y emocionante, apuntan desde el Ayuntamiento. Además, los viajeros pueden personalizar sus experiencias.

De forma paralela, el alcalde maliayés, Alejandro Vega, mantendrá entrevistas en medios de comunicación para la promoción de Villaviciosa. También participará en las presentaciones de otros destinos y redes en las que tiene presencia el concejo, tanto en el stand del Principado como en el del Itinerario Cultural Europeos dedicado a la figura de Carlos V o en el de los "Pueblos más bonitos de España", en el que está integrado el puerto de Tazones.