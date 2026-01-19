Villaviciosa acelera y ya tiene constructora para el comedor escolar de Quintes tras fracasar la primera licitación

El Ayuntamiento de Villaviciosa ya tiene constructora para ejecutar las obras del comedor escolar del colegio de Quintes, adscrito al CRA de Les Mariñes, superando así el inesperado revés que supuso para el proyecto que la primera licitación quedara desierta, al no haberse presentado ofertas por parte de las empresas. El gobierno municipal que lidera Alejandro Vega ha reaccionado con rapidez, sacando la actuación a un segundo proceso de contratación y ya está a punto de confirmar la adudicación con un presupuesto de casi 70.000 euros.

El plazo de ejecución de las obras se ha establecido en tres meses, con lo que no debería haber problema alguno para que el equipamiento esté listo para entrar en servicio de cara al próximo curso escolar, cumpliendo así una demanda de las familias del colegio, que llevan años reclamando el comedor para la mejora de la conciliación.

El gobierno de Alejandro Vega ha decidido llevar a cabo la actuación a la vista de la positiva evolución demográfica de Les Mariñes y de las matrículas en las distintas sedes de su Colegio Rural Agrupado (CRA).

De acuerdo con el proyecto aprobado por el Ayuntamiento, el espacio de comedor del centro escolar de Quintes tendrá una capacidad para treinta usuarios simultáneos. Además, dispondrá de office para el servicio de recepción y de expedición de la comida servida por catering, un cuarto de almacén de productos y el vestuario para los encargados del comedor.

De forma paralela, los trabajos de construcción de la escuelina de Quintes están muy avanzadas y, salvo inconvenientes de última hora, todo hace indicar que será posible inaugurar este año el que será el tercer centro de estas características del concejo maliayés y el segundo en la zona rural, algo que no tiene ningún otro municipio de la región.

La escuelina de Quintes cuenta con un presupuesto de algo más de doscientos mil euros, financiados con cargo a la última subvención de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE. Al igual que el resto de centros infantiles de Villaviciosa, la de Quintes será incorporada a la red autonómica de escuelinas. Dependerá de la escuela infantil de La Oliva, ubicada en la capital maliayesa.