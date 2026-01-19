Villaviciosa reactiva las obras de la piscina tras modificar el proyecto y su coste: estas fueron las (graves) causas de la paralización

El Ayuntamiento de Villaviciosa y la empresa constructora firmaron este lunes el acta de reinicio de las obras de la piscina municipal, una vez que se ha logrado aprobar el modificado del proyecto y consignar en los presupuestos la financiación adicional, procedente de un crédito. "Todo ello ha permitido salvar este nuevo problema surgido al detectarse nuevos defectos en las obras de construcción que fueron ejecutadas bajo el mandato del PP", detallan fuentes municipales.

Los defectos puestos de manifiesto durante la ejecución de los trabajos de reforma integral, tanto por la empresa como por la dirección técnica, obligaron a una modificación del proyecto. Los arquitectos expusieron que, una vez iniciados los derribos, se comprobó que la instalación estaba "aún peor de lo que ya se conocía por los informes que había hasta ahora". "Con el avance de las demoliciones, se ha ido observando con detalle patologías ocultas existentes en el edificio derivadas de una pésima construcción y de un mal mantenimiento de las instalaciones", alertan.

"La patología más grave es la que afecta a la estructura de hormigón, que se mantiene, y a parte de la estructura metálica, que deberá ser tratada contra la corrosión del acero en muchos puntos y contra la carbonatación del hormigón en su totalidad, al haberse ejecutado sin los revestimientos de hormigón sobre las armaduras que son necesarios", destacan los informes. "Hay mucho hierro dañado y la carbonatación del hormigón afecta presumiblemente, en función de las catas realizadas, al resto de los armados", sostienen los técnicos.

El informe del laboratorio especializado sobre el hormigón ha descubierto que "el estado patológico existente sólo obedece a los bajos recubrimientos, que, en algunos casos, son nulos o casi nulos". "Parece claro que en la ejecución de la estructura no se han dispuesto separadores que aseguren un mínimo recubrimiento y protección de las armaduras. El estado de carbonatación de las armaduras es prácticamente total, aunque el hormigón se encuentre en buenas condiciones, lo que trae consigo la reducción de la sección útil del acero, perdida de adherencia, desprendimientos y disminución de la vida útil de la estructura", destaca este informe, que concluye diciendo que "teniendo en cuenta la incertidumbre de recubrimientos que se presenta, se considera que la única solución posible pasa por el tratamiento integral del 100% de la estructura de hormigón, si se quiere garantizar la durabilidad a medio/largo plazo”.

Esta nueva situación generó una importante variación en el programa de los trabajos. Por ejemplo, no se podrían empezar las instalaciones hasta que no se terminase el arreglo de la estructura, lo mismo que tampoco se podrían empezar los revestimientos.

El alcalde, el socialista Alejandro Vega, celebró que "damos un nuevo paso, esperemos que definitivo, para lograr el objetivo de corregir el desastre de la piscina que nos dejó el PP". "Encima de ser los causantes del problema, del que nunca explicaron ni la millonada de dinero que se perdió en las obra, ni los 20 años siguientes de desastrosa gestión que acabaron con una instalación en ruinas, ahora han estado haciendo todo lo posible para que no lográramos una solución, votando en contra de todo, y maniobrando desde dentro, como vimos con el informe de la secretaria municipal que impidió que se licitaran las obras, causando más de un año de retraso", añadió el regidor. Vega también afeó al PP que "tienen la desvergüenza de seguir malmetiendo y manipulado en redes sociales, sobre este tema, sin importarles el daño que puedan causar".