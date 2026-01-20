Los afectados de La Barquerina exigirán este martes a la directora de Urbanismo que les permita ocupar sus viviendas: "Es muy urgente"

Los compradores de las viviendas de La Barquerina (Villaviciosa) cuya tramitación ha quedado paralizada por una denuncia de Costas reclamarán este martes a la directora general de Urbanismo, Laura López, que levante "de forma urgente" las medidas cautelares que impiden al Ayuntamiento otorgar las correspondientes licencias de primera ocupación de los pisos. Será en el transcurso de una reunión convocada en la sede ovetense de la consejería, a la que también asistirá la promotora del edificio afectado. "El Ayuntamiento ha demostrado que la línea de la servidumbre que utiliza la Demarcación de Costas es incorrecta", subrayan los portavoces de los vecinos, convencidos de que para solventar la situación "solo hace falta voluntad política".

El PP asturiano ha presentado dos preguntas por escrito sobre este asunto en la Junta General, dirigidas al consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico. Una de ellas se interesa por las medidas que ha adoptado su departamente para "ayudar a resolver" la situación de las 36 familias afectadas y "garantizar la defensa de sus derechos patrimoniales". La otra se centra en conocer las gestiones realizadas hasta la fecha por la consejería.

A través de un comunicado, la directora general de Urbanismo aseguró el pasado 31 de diciembre que su departamento ya estaba en contacto tanto con la Dirección General de la Costa y el Mar del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico como con el Ayuntamiento de Villaviciosa para "determinar la vía que conduzca al mejor y más rápido arreglo" del problema de La Barquerina. Según Laura López, el proceso admnistrativo abierto por el Principado se basa en que, de acuerdo con el replanteo efectuado por técnicos del ministerio, "la edificación invade la servidumbre de Costas, a pesar de que las obras se ajustan escrupulosamente al plan especial". En esa misma nota, López subraya que "la prioridad es buscar una solución que permita desbloquear la situación", aunque dejando claro que "la decisión de rectificar el deslinde compete a la Demarcación".

El gobierno municipal de Alejandro Vega respada a los vecinos y mantiene numerosas gestiones para intentar que La Barquerina, gran zona de expansión urbanística de Villaviciosa, regrese a la normalidad. De acuerdo con su versión, el problema tiene su origen en el deslinde que se aprobó en 2000. Frente al mismo, el Ayuntamiento, entonces bajo gobierno del PP, ya había presentado alegaciones, aprobadas por el Pleno de 29 de mayo de 1996. Sin embargo, aunque la Orden Ministerial que aprueba el deslinde de 24 de abril de 2000 dice estimar las alegaciones, tal y como se refleja en el texto, los planos del mismo mantuvieron la línea de servidumbre a cien metros, en lugar de los veinte metros que establece la Ley de Costas de 1988 para los suelos que ya eran urbanos a su entrada en vigor.