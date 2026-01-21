Costas niega errores en el deslinde de La Barquerina y el Principado plantea una modificación de la servidumbre de la ría para "salvar" las viviendas

La Demarcación de Costas rechaza la tesis mantenida hasta ahora por el Ayuntamiento de Villaviciosa de que un error en el deslinde realizado hace un cuarto de siglo está en el origen de la problemática que se ha planteado en La Barquerina, donde 36 familias no pueden ocupar las viviendas que han comprado en un edificio de la zona debido a que, de acuerdo con la denuncia formulada por la entidad estatal, se encuentran dentro del área de servidumbre de la ría. Sobre esta base, la solución más factible pasaría ahora porque Costas acceda a modificar la línea de servidumbre para dejarla, por ejemplo, en cinco veces el ancho de la ría. De lograrse, quedaría fuera de ese dominio todo el desarrollo de La Barquerina, principal foco de expansión urbanística de la capital maliayesa.

Los vecinos afectados por el deslinde que esgrime Costas analizaron la problemática este martes en Oviedo con la directora general de Urbanismo, Laura López, en el transcurso de una reunión a la que también se sumó en la parte final el consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico (IU). López informó de que su departamento mantiene un contacto permanente con la Demarcación para tratar de buscar una salida a lo que calificó de "desgraciada situación". En este sentido, avanzó que el próximo día 30 tendrá lugar un encuentro a tres bandas -Principado, Costas y Ayuntamiento- que podría ser clave para alcanzar un acuerdo.

"Agradecemos la atención y el interés que hemos apreciado en la Consejería para encontrar una solución que entendemos urgente", indicaron los portavoces de los afectados, que siguen reclamando "celeridad" ya que, según alertan, "hay personas que lo están pasando muy mal y otras que podrían perder mucho dinero". Los vecinos ven "cegada" la posibilidad de que Costas reconozca que la interpretación que hace del deslinde de principos de siglo es un error, por lo que esperan que se pueda llegar a un acuerdo que conlleve la modificación de la línea de servidumbre que manera la Confederación. "Los técnicos de la Consejería entienden que es posible, así que por nuestra parte esperamos que se pueda hacer realidad cuanto antes", concluyen los portavoces.

Desde el ámbito municipal, el alcalde, Alejandro Vega, informó este martes a la comisión municipal de Planificación Territorial de que ha registrado ante el Ministerio una solicitud formal para la rectificación del deslinde realizado en el año 2000, al entender que se hizo de "forma incorrecta". El regidor reiteró el "apoyo a todas los propietarios y compradores, así como a las empresas afectadas", y anunció que se reunirá este mismo jueves con el secretario de Estado del Ministerio de Transición Ecológica, el asturiano Hugo Morán, para abordar la problemática de La Barquerina.