No aparecen los ganadores de cuatro cheques de los premios del comercio de Villaviciosa, que sorteó 4.000 euros en Navidad
Este viernes finaliza el plazo para presentar las papeletas agraciadas de Café Avenida, Calzados Ramón, Coral Alimentación y Rice, cada una con 200 euros para gastar en los negocios
La Asociación de Autónomos Comerciantes y Servicios de Villaviciosa (Acosevi) mantiene abierta la búsqueda de los ganadores de cuatro premios de su sorteo de Navidad, dotados con cheques de 200 euros cada uno, cuyo primer plazo de reclamación finaliza este viernes.
En concreto, los números premiados que aún no han sido presentados corresponden a los establecimientos Café Avenida (05.642), Calzados Ramón (25.070), Coral Alimentación (20.122) y Rice (81.782). Las personas agraciadas deberán ponerse en contacto con la asociación antes del viernes 23 de enero, a través del teléfono 699 484 131.
Para poder hacer efectiva la entrega del premio será imprescindible presentar la papeleta original premiada, así como una fotocopia del DNI del titular.
En caso de que alguno de estos premios quede desierto, Acosevi activará, entre el 24 de enero y el 7 de febrero, los números de reserva extraídos ante notario. Los cuatro primeros suplentes corresponden a los números 31.651 (entregado por 10 y 20 Only Woman), 52.671 (se dio en E.S. Cepsa), 40.219 (que salió de Alimentación La Ballera) y 71.008 (repartido en Muebles Valle).
Guardar las papeletas de reserva
No obstante, desde la asociación recomiendan conservar el resto de papeletas correspondientes a los números de reserva, entre los que figuran 56.858 (Tottishop), 23.922 (Destápate Gastrobar), 67.338 (Muebles Valle), 28.958 (Leti Moda Interior), 5.986 (Café Avenida), 87.800 (Restaurante El Manquín), 10.435 (Café del Sol), 56.483 (Tottishop), 19.076 (Coral), 54.055 (Flor de Pasión), 22.247 (Peluquería Sandra Medio), 1.340 (Alyka), 24.044 (Destápate Gastrobar), 27.698 (Mensajer@s del Arte), 76.885 (La Viajera Sibarita) y 56.428 (Tottishop).
El sorteo de los 4.000 euros se celebró el pasado 8 de enero ante notario y puso el broche final a la campaña de Navidad impulsada por Acosevi, en la que el comercio y la hostelería local premiaron un año más la fidelidad de sus clientes mediante cheques canjeables en los establecimientos adheridos.
