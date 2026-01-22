El Festival de la Manzana, reclamo de Villaviciosa en FITUR

Villaviciosa refuerza su promoción en Fitur con acciones de realidad virtual y, junto a las presentaciones institucionales y ante profesionales, amplía por primera vez su presencia a todo el fin de semana, cuando la feria abre al público general.

El escaparate de Fitur servirá también para dar un nuevo impulso a la candidatura del Festival de la Manzana como Fiesta de Interés Turístico Nacional, con la presentación de un vídeo promocional basado en las imágenes que podrán verse en realidad virtual. El relato conecta los recursos naturales del concejo –con la Ría de Villaviciosacomo emblema– con su cultura, patrimonio y su tradición como Capital Manzanera de España.

Ambiente en una edición anterior. / Cedida a LNE

Manteniendo los contenidos de la campaña "Todos los caminos llevan a… Villaviciosa", el municipio da un paso más incorporando nuevos segmentos de interés dentro de la Comarca de la Sidra y de Asturias: Camino de Santiago y azabache; rutas de la montaña al mar; Semana Santa, con un museo único en Asturias; fiestas de interés turístico; gastronomía ("La Mejor Fabada del Mundo", las Jornadas gastronómicas y culturales de les fabes y la singularidad de la llámpara de Quintes y Quintueles); y Navidad, con la Ruta de los Belenes.

Exposición en una edición anterior del Festival de la Manzana. / Cedida a LNE

El alcalde, Alejandro Vega Riego, mantendrá diferentes entrevistas en medios y participará en presentaciones de otros destinos donde Villaviciosa tiene presencia, tanto en el stand del Principado como en los de las Rutas de Carlos V y Pueblos Más Bonitos de España (Tazones), difundiendo la agenda de 2026 para posicionar el concejo como destino todo el año.