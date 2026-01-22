Villaviciosa se mueve "un año más" contra el cáncer: así puedes participar en la carrera de Galbán

Villaviciosa ha abierto el plazo de inscripciones para la 8ª Marcha Solidaria "Corre con Galbán". El evento se celebrará el próximo 22 de febrero de forma simultánea en los 78 concejos de Asturias, que volverán a teñirse de naranja en apoyo a la lucha contra el cáncer infantil y a la Asociación Galbán.

Las inscripciones ya pueden realizarse online, hasta el 21 de febrero, a través de la web asociaciongalban.org/corre-con-galban, con opción de "dorsal 0" para quienes deseen colaborar mediante una donación. También se podrá formalizar la inscripción presencialmente el mismo día de la marcha.

Además, ya se han habilitado puntos de inscripción presencial en Villaviciosa, gracias a la colaboración desinteresada de varios establecimientos locales. Se trata de Froky, Bar El Pelambre, Frutería El Güertu de La Plaza y La Ballera Alimentación, en sus horarios comerciales.

La edición de 2026 coincide con el 25.º aniversario de la Asociación Galbán, lo que hace prever una alta participación. En 2025 se registraron 46.476 personas inscritas en Asturias, cifra que la organización confía en superar este año.

La marcha está abierta a todos los públicos y puede realizarse corriendo o caminando, en familia o en grupo, e incluso inscribiéndose únicamente para recoger la camiseta naranja, símbolo de la marea solidaria. En Villaviciosa, la salida será a las 12:00 horas desde la Plaza del Ayuntamiento, con un recorrido de algo más de dos kilómetros, apto para todas las edades.