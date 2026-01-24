"Las rutas de Carlos V Game", nueva aplicación móvil para la promoción del itinerario europeo del emperador que desembarcó en Villaviciosa

Villaviciosa participa en una nueva iniciativa en el marco de Red de Cooperación del Itineriario Cultural Europeo de las Rutas de Carlos V en Fitur. Se trata de una aplicación móvil sobre experiencias turísticas y que lleva precisamente por título "Las rutas de Carlos V Game". La propuesta permite, desde el teléfono, "transformar este recorrido turístico-cultural en una experiencia más viva, accesible y participativa".

En concreto, propone seis grandes rutas inspiradas en momentos clave de la vida del emperador Carlos V, conectando patrimonio, historia y tecnología a través de un mapa cultural interactivo con puntos de interés, minijuegos, retos en 3D y realidad aumentada. "Todo ello guiado por una representación virtual del propio emperador, que acompaña al viajero a lo largo del recorrido. La primera de estas rutas es el Primer Viaje del entonces príncipe Carlos de Gante, que le trajo de Flesinga, (Países Bajos) hasta la costa de Villaviciosa en 1517, a bordo del mayor navío del mundo de la época, el Engelen , y le llevó después de Tazones a Valladolid para jurar como Rey ante las cortes castellanas", se explica acerca de lo que ofrece la App.

Líneas de experiencias asociadas

Según se destacó también en Fitur, las líneas de experiencias turísticas asociadas "están pensadas para enriquecer la forma en que viajeros y visitantes se acercan al legado histórico del emperador". Además del valor cultural, con esta iniciativa y sus potencialidades, se contribuye "al desarrollo sostenible de los territorios, impulsando la economía local, diversificando la oferta turística y fomentando un modelo respetuoso con el patrimonio y el paisaje".

Vista de una pantalla de móvil con la aplicación abierta. / A. V.

A la presentación en Fitur acudió el alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega Riego, junto a Quintín Correas Domingo, director-gerente de la Red de Cooperación de las Rutas del Emperador Carlos V, y Alberto Sanz, presidente y alcalde de Valdestillas (Cantabria), actual presidente del colectivo.

Agenda en Fitur

La Red de Cooperación de las Rutas Europeas del Emperador Carlos V aglutina a más de 60 ciudades y lugares históricos, a lo largo y ancho de los itinerarios recorridos por Carlos de Habsburgo, entre 1517 y 1557. Villaviciosa pertenece a la Red desde 2012 y en 2015 ocupó por primera vez la vicepresidencia.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Villaviciosa mantiene una intensa agenda de promoción del municipio en Fitur, con diversas entrevistas en medios de comunicación y participación en las presentaciones de otros destinos en los que tiene presencia el concejo, tanto en la stand del Principado de Asturias, como en otros, caso precisamente del Itinerario Cultural Europeo Rutas Culturales de Carlos ”; o del stand de los “Pueblos Más Bonitos de España”, en el que está integrado Tazones.

Noticias relacionadas

Este fin de semana, sábado y domingo, Villaviciosa cuenta con protagonismo en Fitur a través de actividades como "El Paxu, una experiencia de realidad virtual", un formato promocional que se presenta en la feria y es obra del fotógrafo profesional y creador gráfico local Xurde Margaride, que ya realizó con éxito una acción de este tipo durante el Festival de la Manzana de Villaviciosa, que se celebró el pasado octubre La actividad se desarrollará en el stand del Principado de Asturias.