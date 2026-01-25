Villaviciosa, a vista de paxu: gafas de realidad virtual para un viaje al corazón de la capital manzanera desde un asiento en Fitur
El municipio completa su programa de acciones promocionales en la feria de turismo celebrada en Madrid
Villaviciosa le pone al visitante gafas de realidad virtual y le da asiento en un paxu para ofrecerle una experiencia inmersiva en la tradición y la cultura maliayesas. Así lo ha hecho en la Feria Internacional de Turismo (FITUR), celebrada en Madrid, con una obra del fotógrafo y creador gráfico local Xurde Margaride en colaboración con el tonelero de Breceña Carlos Argüelles.
El visitante que prueba esta propuesta poniéndose las gafas disfruta de un contenido audiovisual con imágenes inéditas en vídeo 360º que permiten sumergirse “en el corazón de Villaviciosa y su estrecha relación con la manzana y la sidra asturiana”. El vídeo incluye imágenes aéreas de la ría y de la playa de Rodiles, así como escenas del proceso de recolección de la manzana, la elaboración de la sidra y momentos destacados de la danza del Portal, la Fiesta de la Sidra de Villaviciosa o el Festival de la Manzana. La experiencia se desarrolla en el interior de “El Paxu”, una estructura que recrea el cesto tradicional utilizado para la recogida de manzana destinada a la elaboración de sidra.
Récord de visitas
Con esta acción promocional, este fin de semana, el municipio completa su propuestas en la feria, donde por primera vez ha ofrecido demostraciones con gafas de realidad virtual en el stand de Principado. "Se trata de aprovechar el tirón de las visitas del fin de semana, ya que en la edición pasada se volvió a batir el récord de visitas con más de 100.000 en estos días. La Feria Internacional de Turismo es uno de los principales escaparates turísticos a nivel internacional y por ello el Ayuntamiento ha desarrollado en esta edición de una intensa actividad de promoción del destino Villaviciosa, tanto directamente, como participando en las acciones de la Comarca de la Sidra", explican los responsables municipales.
El alcalde maliayés, Alejandro Vega Riego, valoró “positivamente los resultados de las acciones desarrolladas en una de las principales ferias de turismo del mundo para apoyar y promocionar un sector económico como el vinculado al turismo, que incluye a subsectores como el comercio, la hostelería, hotelero, turismo rural, artesanía, o el de la construcción e inmobiliario, que aportan actividad económica y empleo en Villaviciosa”.
