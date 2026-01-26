Tomás Álvarez Aja recibe el premio honorífico de la Comarca de la Sidra por su apuesta por el territorio e impulso al turismo indiscutibles

La Mancomunidad Comarca de la Sidra acordó en la última sesión plenaria del año 2025 conceder su premio honorífico anual al establecimiento hotelero Hostería de Torazo (Cabranes), "cuya aportación al impulso turístico y económico del territorio la han convertido en un referente indiscutible". Pero la entrega de la distinción se acaba de producir en Madrid, aprovechando el marco promocional de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), donde el empresario astur-mexicano Tomás Alvarez Aja, acompañado de una de sus hijas, Begoña, la recibió de manos de los alcaldes de los municipios que integran esta entidad (Bimenes, Cabranes, Colunga, Nava, Sariego y Villaviciosa).

Los regidores agradecieron una vez más Álvarez Aja su apuesta por la comarca a través del Grupo Nature durante la entrega del premio, cuyos atributos son un diploma y una pieza única de cerámica creativa, realizada por la artesana de Villaviciosa Charo Cimas y que representa a una mujer escanciadora.

Papel como motor de dinamización económica y social

La mancomunidad valoró para conceder el galardón que "Hostería de Torazo ha ejercido un papel fundamental como motor de dinamización económica y social para la comarca, y especialmente para el municipio de Cabranes". "Su apertura y consolidación han convertido a Torazo en un destacado foco de atracción turística, generando un importante impacto positivo en el tejido empresarial y en la proyección exterior del territorio", destaca la entidad.

La Hostería de Torazo abrió en 2005 a través de la iniciativa de un grupo de emprendedores liderados por la corporación alicantina “Marjal”, junto con el socio asturiano de Villaviciosa, Carlos García, posteriormente fallecido. Tras el cese de su actividad en 2024, el establecimiento pasó a formar parte del Grupo Nature, uno de los grupos empresariales turísticos más importantes del Principado, liderado por el empresario astur-mexicano Tomás Álvarez Aja. Su apuesta, incide la mancomunidad, permitió dar continuidad a esta empresa, "referente ya en la Comarca de la Sidra y en Asturias, dando un nuevo impulso al negocio y manteniendo el empleo".

Reconocimientos para la localidad

Los alcaldes destacaron cómo la apertura del hotel-restaurante y spa del complejo supusieron "un auténtico revulsivo para la economía local desde su puesta en marcha en 2005, momento en el que se produjeron importantes inversiones en el concejo, y en la localidad de Torazo, que logró ser reconocida con el hito histórico de conseguir el galardón como 'Pueblo ejemplar' de Asturias". Torazo fue también después incluido en el listado de "Pueblos Más Bonitos de España".

Los regidores incidieron asimismo en que Tomás Álvarez Aja se ha caracterizado por "mantener un estrecho vínculo con la vida social y cultural del municipio de Cabranes y con la Comarca de la Sidra, participando de manera activa en fiestas y eventos locales, entre los que destacan las Fiestas del Carmen, el mercadillo navideño o el tradicional Festival de la Boroña de Forna, y en otras actividades comarcales y autonómicas".

"La filosofía de Hostería de Torazo encaja plenamente con los valores turísticos de la Comarca de la Sidra, apostando desde sus inicios por la innovación, la excelencia y el compromiso con el territorio", recalcan los responsables de los municipios de la mancomunidad en relación a la concesión del premio.