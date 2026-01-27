La agenda cultural de invierno de Villaviciosa trae retransmisiones de ópera en directo, cine y teatro para todos los públicos: estos son los próximos actos en la capital maliayesa
Higiénico Papel, Garrapete y La Westia Producciones, compañías teatrales en la cartelera de las funciones de este inicio de año
Villaviciosa inicia su agenda cultural de invierno, que incluye propuestas para todos los públicos y que contará con una retransmisión de la ópera "Carmen" de Bizet, con Higiénico Papel Teatro, Garrapete Teatro y La Westia Producciones como parte de la cartelera para comenzar 2026. El gobierno local destaca que en esta nueva temporada se mantiene la apuesta municipal "por la difusión de las artes escénicas y el acceso a la cultura para todos los públicos".
El 4 de febrero, a las 19.30 horas, en el Teatro Riera podrá seguirse la retransmisión de la ópera Carmen, en directo, desde el Teatro Campoamor. La entrada es libre hasta completar aforo. Antes, el 31 de enero tendrá lugar una de las primeras actividades para público infantil y familiar, que tiene capítulo propio en la agenda cultural: la compañía gallega Pedras de Cartón debuta en Villaviciosa, en el salón de actos del Ateneo, a las 18.00 horas, con la función de teatro de objetos "Carapuchiña", recomendado a partir de 3 años.
El sábado 7 de febrero, a las 18.00 horas, llega a la pantalla de la Cinemateca Infantil en el Riera “Tommy Tom: en busca del peluche perdido” (2024), un largometraje de animación. El sábado 14, también a las 18.00 horas, se ofrecerá la función cómica y musical “Crescendo”, de Garrapete Teatro (Galicia). Las entradas son gratuitas y se recogen en la taquilla del Riera desde una hora antes del inicio.
Programación escénica
Dentro de la Xira Didáctica de Asturias, de la que forma parte el teatro municipal, Higiénico Papel Teatro ofrecerá al público adolescente "Gasolina con capullos". Será el martes 10 de febrero a las 11.30 horas. La programación escénica se completa con “Saudade”, la más reciente producción de La Westia Producciones, que suben al escenario del Riera el sábado 21 de febrero, a las 19.30 horas.
"El gobierno municipal mantendrá la apuesta de inversión cultural en el presupuesto de este año, para seguir logrando el objetivo de mantener una intensa agenda de actividades en Villaviciosa, tanto para los vecinos como para atraer visitantes, redundado todo ello en la mejora cultural y en la generación de actividad económica en el sector servicios", señaló el alcalde, Alejandro Vega.
