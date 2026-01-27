El Consejo de Mujeres convoca el Premio 8 de Marzo en la Comarca de la Sidra
El plazo de presentación de candidaturas está abierto hasta el próximo 31 de enero
El Consejo Comarcal de Mujeres de la Comarca de la Sidra ha puesto en marcha la XXI edición del Premio 8 de Marzo, una distinción que se entrega cada año con motivo del Día Internacional de las Mujeres para reconocer el trabajo a favor de la igualdad. El galardón está dirigido a personas, colectivos o entidades que destaquen por su compromiso con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, la defensa de los derechos de las mujeres, la eliminación de estereotipos sexistas y la visibilización de la historia y la realidad de las mujeres.
El premio consistirá en un galardón representativo de la Comarca de la Sidra y contará, además, con un accésit especial para aquellas candidaturas presentadas por centros educativos, con el objetivo de fomentar la implicación del ámbito escolar en la promoción de la igualdad.
Las propuestas podrán ser presentadas por cualquier persona física o jurídica. El plazo de presentación permanecerá abierto hasta el 31 de enero de 2026, ambos inclusive.
Las candidaturas pueden remitirse por correo electrónico a aiom@lacomarcadelasidra.com, enviarse por correo certificado o entregarse de forma presencial en la Mancomunidad Comarca de la Sidra, ubicada en Paraes 47, 33529, Nava (Asturias).
La entrega del Premio 8 de Marzo se celebrará durante los actos conmemorativos del 8 de marzo de 2026.
