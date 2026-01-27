Villaviciosa pone en marcha un programa de modernización de sus instalaciones deportivas: estas son las actuaciones de la primera fase
El gobierno local carga contra el PP: "Intenta boicotear por todos los medios, especialmente aquellas iniciativas que sabe positivas para el concejo"
J. A. O.
El gobierno de Villaviciosa ejecutará durante este año la primera fase del programa de mejoras en la gestión y la modernización de las instalaciones deportivas municipales. El plan incluirá, entre otras acciones, la modernización del reglamento, mejoras en materia de personal y la implantación de un sistema de gestión integral de las pistas de pádel y de tenis, además del rocódromo, entre otros equipamientos, con la automatización de los accesos.
La medida se trató en la comisión informativa celebrada la pasada semana y se debatirá en el Pleno de este jueves, después de que el PSOE presentara una enmienda a una moción del PP en la que el grupo de la oposición pedía que se implantara una aplicación para el acceso a la pista de pádel y tenis. "El PP de Villaviciosa vuelve a confundir su papel en su afán de manipulación permanente, realizando una propuesta que, por un lado, le consta y sabe que ya está en ejecución por el gobierno municipal y, por otra, lo hace pretendiendo ocultar ante la ciudadanía su verdadera cara de oposición destructiva, haciendo una propuesta en apariencia de buena fe y constructiva, cuando la realidad es que lo que viene haciendo es intentar boicotear por todos los medios a su alcance la labor del gobierno, especialmente aquellas iniciativas que sabe son positivas para los vecinos", subrayan fuentes municipales.
Inversiones
"El presidente del PP de Villaviciosa, señor Felgueres, cuando fue alcalde y a la vez diputado no solo no hizo nada para dar una solución a las instalaciones deportivas municipales, sino que no invirtió ni un euro en ninguna de ellas", añaden las mismas fuentes, para subrayar que las decisiones de los populares "como en la piscina, lejos de solucionar nada, complicaron y agravaron los problemas que ahora se están afrontando con nuevos costes para los vecinos". "El PP no hizo nada para solucionar y mejorar las instalaciones deportivas y, ahora, quiere dar lecciones de gestión desde la oposición con una mano, mientras con la otra vota en contra, se opone e intenta boicotear las inversiones y soluciones que este gobierno vienen dando", afirman los portavoces del ejecutivo local.
"El gobierno local que encabeza Alejandro Vega Riego ha construido una nueva pista de pádel para dar una solución a la desastrosa pista que nos dejó el PP al lado de la piscina y ya se están ejecutando las obras para cubrirla", concluyen desde el gobierno local.
