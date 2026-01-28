Villaviciosa cierra la cesión de una parcela para viviendas sociales del Principado: esta es la ubicación y las condiciones

El Pleno municipal de Villaviciosa aprobará en su sesión ordinaria de enero, fijada para este mismo jueves, la cesión al Principado de un solar de 1.500 metros cuadrados de superficie, ubicado en la avenida El Carbayu de la capital municipal, para levantar viviendas sociales.Según ha detallado el alcalde, Alejandro Vega (PSOE), legalmente no es posible construir en la parcela pisos individuales para la venta o el alquiler por parte de la administración autonómica. La previsión pasa ahora por habilitar algún tipo de vivienda colectiva para jóvenes y personas mayores. Se trata de un modelo que el gobierno del Principado ya está desarrollando en otros concejos asturianos, como es el caso de Avilés.

Frente a la situación actual, Alejandro Vega ha garantizado que el futuro Plan General de Ordenación (PGO) del municipio incluirá la reserva de suelo necesaria para garantizar la construcción de vivienda asequible en un municipio que atraviesa un buen momento demográfico, con la mayor cifra de población del último medio siglo y con los precios de casas y pisos al alza. Los datos oficiales del Padrón, cerrado a fecha 1 de enero, confirman la cifra de 15.783 habitantes, lo que supuso sumar 154 nuevos vecinos al record de 15.629 del año anterior. Este dato vuelve a situar a Villaviciosa como el municipio con más población de la Comarca de la Sidra y de toda la circunscripción oriental, por delante de Llanes.

El Ayuntamiento de Villaviciosa tiene ahora mismo en tramitación cuatro promociones de viviendas para levantar alrededor de doscientos pisos en el casco urbano. La inversión ronda los quince millones de euros para las dos próximos años. Estas iniciativas, que se concentran en las zonas de La Barquerina y La Oliva, se suman a la licencia municipal que ya fue expedida el pasado mes septiembre para otro proyecto de 27 viviendas en la capital maliayesa.

Noticias relacionadas

Alejandro Vega podría aprovechar la sesión plenaria para informar a la Corporación de la situación en que se encuentra el área residencial de La Barquerina, con un edificio paralizado por Costas al entender la Demarcación que se encuentra dentro de la franja de servidumbre de la ría.