Sogepsa se pone "a disposición" de Villaviciosa para "contribuir a la solución del problema" de La Barquerina

El consejo de administración de la Sociedad para la Gestión y Promoción del Suelo de Asturias (Sogepsa) se reunió este miércoles por la tarde para analizar la situación generada en el área residencial de La Barquerina, en Villaviciosa, donde una denuncia de Costas impide que los 36 compradores de pisos en un edificio recién levantado puedan acceder a sus viviendas. Al encuentro asistió como invitado el alcalde de Villaviciosa, el socialista Alejandro Vega, que expuso la situación actual del conflicto y advirtió de las consecuencias económicas que se pueden derivar del mismo para Sogepsa, que fue quien vendió la parcela a la constructora. Borja Sánchez, presidente de la empresa pública, trasladó al regidor la "disposición de la sociedad a contribuir, en la medida de sus posibilidades y competencias, a la solución del problema".

A la reunión asistieron el resto de consejeros de la sociedad, entre los que está el titular de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, cuyo departamento ha tramitado el expediente de paralización y sancionador instado por la denuncia de la Demarcación de Costas. Esta consejería también debe resolver en las próximas semanas las alegaciones y los recursos ya presentados tanto por el Ayuntamiento de Villaviciosa, como por la empresa constructora del edificio ya terminado, a cuyos propietarios se les impide ahora ocupar sus viviendas.

Vega Riego estuvo acompañado por el arquitecto municipal, David Meana, y el catedrático de Derecho Administrativo y asesor jurídico municipal, Alejandro Huergo. El regidor agradeció la respuesta rápida del gobierno del Principado de Asturias, como socio mayoritario de Sogepsa, pero insistió en la necesidad de que esta sociedad, ahora pública, "se sume a las iniciativas exigiendo una solución a la grave situación que se ha generado". Para ello, pidió al consejo de administración que "analice los graves efectos y daños que se pueden producir a las personas, a las empresas y al Ayuntamiento, y también a la propia sociedad, que fue quien promovió el Plan Especial de La Barquerina, como Reserva Regional de Suelo, y quien hizo toda la tramitación, de la mano del Ayuntamiento, el Principado y Costas desde el año 2000 hasta 2011".

En este sentido, el Alcalde resaltó que Sogepsa "no puede permanecer al margen y debe personarse en los procedimientos, en defensa también de sus intereses como sociedad pública, pues lo que ahora está en juego, cuestionado por la actuación de Costas, no es sólo la validez de las licencias concedidas desde 2006, sino el propio Plan Especial del Parque Fluvial de La Barquerina, que fue promovido por Sogepsa y aprobado con todos los informes favorables, del Ayuntamiento, del Principado, de la Cuota y de la propia Demarcación de Costas, que ahora 25 años después, lo viene a cuestionar".

La reunión des este miércoles fue solicitada por Vega, tras advertir por carta a Borja Sánchez de la posibilidad de que Sogepsa se enfrente a una cadena de reclamaciones económicas por parte de la constructora y de los afectados como vendedora de la parcela conforme a unas condiciones urbanísticas del Plan Especial del Parque Fluvial de La Barquerina que ahora son impugnadas por la Demarcación de Costas. Para Vega "de imponerse la nueva interpretación de la Demarcación de Costas sobre un deslinde de hace 25 años habría que declarar nulas las licencias concedidas conforme al Plan Especial y que fueron aprobadas con informes de los técnicos". Además, el alcalde maliayés alertó también del riesgo de "abrir la vía de la nulidad o de revisión del propio Plan Especial, impulsado conjuntamente por el Principado de Asturias y el Ayuntamiento desde 2002, a través de Sogepsa y bajo la figura jurídica de Reserva Regional de Suelo, contando con todos los informes favorables, incluidos los de Costas".

Nueva reunión

Ahora, las vistas de los afectados están puestas en la reunión que tendrá lugar este viernes entre ressponsables de las tres administraciones implicadas y en la que se espera que participe el secretario de Estado de Medio Ambiente, el asturiano Hugo Morán, en representación del Ministerio.

De momento, Costas rechaza la tesis mantenida hasta ahora por el Ayuntamiento de Villaviciosa de que un error en el deslinde realizado hace un cuarto de siglo está en el origen de la problemática que se ha planteado en La Barquerina. Sobre esta base, la solución más factible pasaría ahora porque la Demarcación acceda a modificar la línea de servidumbre para dejarla, por ejemplo, en cinco veces el ancho de la ría. De lograrse, quedaría fuera de ese dominio todo el desarrollo de La Barquerina, principal foco de expansión urbanística de la capital maliayesa.