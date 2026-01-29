Viernes clave para el conflicto de La Barquerina: el Principado reclama a Hugo Morán que acepte modificar el deslinde de la discordia para salvar las 36 viviendas

Día clave para buscar una salida al conflicto de La Barquerina. El secretario de Estado de Medio Ambiente, el asturiano Hugo Morán, se reúne este viernes en Oviedo con el consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico (IU), y con el alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega (PSOE), para tratar de encontrar una salida a la situación generada por una denuncia de Costas que mantiene a 36 compradores de vivienda sin poder acceder a un edificio, ya listo para ocupar, porque la Demarcación estima que se encuentra dentro de la franja de servidumbre de la ría. La intención de la administración autonómica, que ha ordenado la paralización de la obra en base a la citada denuncia, pasa porque Morán acepte llevar a cabo una modificación de la línea de servidumbre para dejarla, por ejemplo, en cinco veces el ancho de la ría. De esa forma, quedaría fuera del dominio costero todo el desarrollo de La Barquerina, principal foco de expansión urbanística de la capital maliayesa, y el Ayuntamiento tendría vía libre para otorgar la licencia de primera ocupación que reclaman con insistencia los vecinos afectados.

Alejandro Vega defiende que existe un error en la interpretación que hace Costas de un deslinde que se llevó a cabo hace 25 años, algo que la Demarcación ha rechazado en los encuentros que ha mantenido durante las últimas semanas con los responsables de la Dirección General de Urbanismo. En todo caso, el regidor, que mantiene una incesante actividad en defensa de los intereses de los vecinos y de la constructora, ha presentado ante el Ministerio una solicitud formal para la rectificación del deslinde realizado en el año 2000, al entender que se hizo de "forma incorrecta".

Noticias relacionadas

Situación angustiosa

Mientras, los vecinos afectados aguardan expectantes al resultado de una reunión que ven esencial para la resolución de una situación que consideran "angustiosa". "Queremos sentir la esperanza de que en el encuentro se abordará el problema con afán constructivo, diseñando un camino de salida razonado, razonable y confortable, y que en el menor tiempo permita al Ayuntamiento de Villaviciosa conceder la licencia de primera ocupación", sostienen los compradores de los pisos de La Barquerina, que advierten: "Si nos piden tiempo, es precisamente lo que no podemos otorgar".