Carta abierta de los afectados de La Barquerina a Hugo Morán: "Estamos en una situación angustiosa, le pedimos un ejercicio de empatía"

"Señor Hugo Morán, Secretario de Estado de Medio Ambiente, 36 familias vivimos desde hace dos meses cautivas de la angustia, el temor y la incertidumbre, ante la imposibilidad de que nos entreguen las viviendas que hemos adquirido y que el promotor José González ha concluido, respetando la correspondiente Licencia de Obras concedida por el Ayuntamiento de Villaviciosa.

No nos hallamos, por tanto, ante una negligencia urbanística del constructor. El proyecto respeta el Plan Director diseñado por Sogepsa, así como el Plan Especial de Urbanización del Ámbito La Barquerina. Se da, incluso, la circunstancia de que es precisamente esta sociedad pública dependiente del Ejecutivo asturiano la que expropia y vende, posteriormente, las parcelas a los promotores. Las familias que hemos adquirido nuestra vivienda hemos obrado, por otra parte, de buena fe.

Nos hallamos ante un debate de interpretación de cómo deben de aplicarse las normas jurídicas. Y, más en concreto, en cómo hay que interpretar y aplicar la Disposición Adicional Tercera de la Ley de Costas de 1988. O como debe aplicarse el apartado séptimo del artículo 44 del Reglamente General de Costas. Y en el escenario de esa discusión, nosotros somos las víctimas a las que se condena a no disponer de su vivienda. Y al promotor se le sitúa en una situación muy complicada que puede repercutirnos de forma lesiva e irreparable.

Conocedores de su talante dialogante, le pedimos que por un momento en esta reunión que están celebrando intente ponerse en nuestra situación. Que lleven a cabo un pequeño ejercicio de empatía.

Somos familias, personas que hemos visto truncada nuestra ilusión de vivir en nuestra nueva casa, en la que habíamos puesto muchas esperanzas e ilusión. Esta situación nos ha generado ya, y nos está generando, graves y serios problemas. Problemas de carácter económico y financiero, porque las condiciones de los créditos hipotecarios acordadas van a cambiar. Y lo van a hacer con un incremento del tipo de interés.

Al no disponer de nuestras viviendas, y en algunos casos haber vendido la que teníamos, hay familias que están viviendo de alquiler, debiendo invertir un dinero que no tenían previsto. Otros están viviendo con familiares o en casa de amigos. Una situación angustiosa que ha llevado a alguna persona al médico por sufrir estados de ansiedad.

La práctica totalidad habíamos adquirido muebles y electrodomésticos que están en trasteros o en los almacenes de los proveedores. O que están ya pagados e instalados en las viviendas, las cuales permanecen clausuradas. Vivimos en precario. Se han adoptado medidas en procedimiento reglado que no han tenido en cuenta los perjuicios y los daños que originan.

Tenemos dificultades para entender que un organismo como Demarcación de Costas no leyera en el Boletín Oficial la Licencia de Obras otorgada y advirtiera antes de comenzar la edificación de lo que ahora afirma. Durante más de dos años se ha permitido construir un edificio que, una vez concluido, debe de afrontar una situación que debiera haberse previsto con la debida antelación.

Queremos sentir la esperanza de que en este encuentro se abordará este problema con afán constructivo, diseñando un camino de salida razonado y razonable, confortable…, que en el menor tiempo permita al Ayuntamiento de Villaviciosa conceder la correspondiente Licencia de Primera Ocupación. Porque si nos piden tiempo es precisamente lo que no podemos otorgar.

Todo aquello que genera más problemas de los que resuelve conduce a la frustración y a un fracaso social. Y este asunto genera muchísimos más problemas que el bien que pretende proteger. El edificio más sostenible, energéticamente más avanzado, un ejemplo de las políticas que implementa su Ministerio, paradójicamente está en entredicho.

Noticias relacionadas

Reciba un saludo de todas las familias afectadas y esperamos que hoy mismo nos transmitan una decisión esperanzadora.