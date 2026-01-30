Espectacular temporal marítimo en Tazones con olas de hasta siete metros durante la pleamar del mediodía
El oleaje azotó con violencia la costa e inundó los primeros metros de la plaza del puerto
Asturias vuelve a estar en alerta por una masa polar con fuertes efectos sobre el Cantábrico y se ha hecho notar en Tazones (Villaviciosa), con olas de hasta 7 metros este viernes a mediodía.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido para este fin de semana avisos por fenómenos adversos, destacando lluvias persistentes en la franja litoral, rachas de viento que podrían alcanzar niveles significativos y un temporal marítimo con olas que podrían superar los ocho metros de altura, poniendo en alerta a los servicios de protección civil y a la navegación.
En el puerto de Tazones ya este viernes el oleaje azotó con violencia la costa durante la pleamar del mediodía. Algunas de las olas llegaron a superar gran altura ofreciendo imágenes de gran espectacularidad. La fuerza de la mar provocó también la inundación de los primeros metros de la plaza del puerto.
Pese a la fuerza del temporal, no se registraron daños personales ni incidentes de gravedad. No obstante, entre los vecinos reinaba la preocupación ante la mar alterada y el viento intenso que mantiene en alerta a todo el litoral asturiano hasta última hora de este sábado.
