Costas reducirá la servidumbre de la ría de Villaviciosa para salvar el edificio paralizado en La Barquerina: así es la propuesta de Hugo Morán

El secretario de Estado de Medio Ambiente, el asturiano Hugo Morán, planteó este viernes al Principado y al Ayuntamiento de Villaviciosa una propuesta que permitiría "salvar" el edificio de La Barquerina (Villaviciosa) que permanece paralizado por una denuncia de Costas, basada en un deslinde de la ría realizado hace 25 años, que impide a los 36 compradores acceder a las viviendas listas ya para ocupar. La propuesta del exalcalde de Lena, bien vista por el Principado y también, aunque con matices, por el Consistorio, se basa en el artículo 44.7 de Reglamento de Costas, que abre la puerta a reducir la servidumbre de la ría en ese punto hasta los 86 metros, con lo que la construcción en disputa quedaría excluida de esa franja de protección. Esta vía se considera la más rápida y podría estar lista para la primavera. Es más, el objetivo es que la próxima semana ya se desplacen a la capital maliayesa técnicos de la Demarcación de Costas y del Principado para las mediciones sobre el terreno.

El consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, respaldó la propuesta de Morán, con la que también se prestó a "colaborar" el alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, " pensando en que lo principal es dar una solución lo más rápida posible a los afectados y a la empresa". Sin embargo, el regidor, que expuso en la reunión telemática a tres bandas un escrito de los afectados dirigido a Hugo Morán, avanzó que el Ayuntamiento "mantendrá las acciones y los recursos presentados para dar una solución general y salvar el Plan Especial de La Barquerina, que se ha visto atacado 25 años después del deslinde por la actuación de la Demarcación de Costas".

En la reunión, el jefe de la Demarcación, Fernando de la Torre, sostuvo la validez del deslinde, contra las tesis que defiende el Consistorio. Además, según puso de manifiesto Vega, De la Torre "introdujo como elemento nuevo una sentencia contra las normas urbanísticas de 1987 de la que hasta ahora no se tenía conocimiento, dado que no formaba parte del expediente de deslinde". El Ayuntamiento "va a estudiar su alcance" ante las dudas que le suscita, pero el Alcalde ya expuso durante el encuentro "un caso idéntico al que afecta a La Barquerina en el que, ante la misma situación, se resolvió deslindado al límite del suelo urbano existente antes de la Ley de 1988".

A través de un comunicado, Zapico valoró "de forma positiva" la "disposición al diálogo y la colaboración" mostrada por el Ministerio. También destacó "el interés" de Hugo Morán por "avanzar en una solución que pasaría por una reducción del deslinde, dentro del marco legal vigente, que permita aportar seguridad jurídica y desbloquear la situación". Al encuentro también asistió la directora general de Urbanismo, Laura López.

Los afectados respiran con cierto alivio al "vislumbrar un camino de salida" a una situación "angustiosa". No obstante, alertan de que "estaremos vigilantes para que esto no se retrase" y califican de "cerril" la postura de Costas.