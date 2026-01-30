Villaviciosa prevé la aprobación inicial de su Plan General de Ordenación a finales de marzo

El Plan General de Ordenación de Villaviciosa (PGO) recibirá aprobación inicial en el pleno de marzo, avanzó el alcalde, el socialista Alejandro Vega. La sesión será, en concreto, el 26 de marzo, fecha en la que se dará un paso fundamental para el municipio y su desarrollo futuro, pues hace más de dos décadas que se rige con normas provisionales.

El texto ha superado el trámite ambiental autonómico y, a la vista de los informes sectoriales emitidos, ya es posible proceder a la aprobación inicial tras las que se abrirá el proceso de alegaciones por un plazo de dos meses. Posteriormente, se someterá nuevamente a una fase de informes para continuar con los siguientes pasos, esto es, la aprobación provisional y finalmente la definitiva, que requerirá de validación por la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA).

El gobierno municipal dio a conocer estos plazos ayer. "Esta iniciativa tiene como objetivo dotar por primera vez a Villaviciosa de un Plan General, ya que se ha tenido que regir desde 1997 con unas normas subsidiarias de Urbanismo", destacó el regidor.

Clasificación de suelos

Según los datos que aportó el gobierno municipal, tras la fase de sugerencias en la que se presentaron más de 350, tanto por ciudadanos como por asociaciones, ahora se dará la aprobación inicial de un documento que "propone una delimitación de los suelos por su clasificación urbanística, distinguiendo entre suelo urbano y suelo urbanizable por un lado, y por otro, entre distintos tipos de suelo no urbanizable: núcleos rurales, especialmente protegido ambiental, especialmente protegido forestal, de costas, de interés forestal, de interés agrícola, de interés agroganadero y de infraestructuras".

El actual gobierno municipal firmó el 2 de septiembre de 2021 el contrato administrativo para la redacción del Plan General de Ordenación, trámite ambiental y Catálogo Urbanístico de Villaviciosa, con el equipo seleccionado, encabezado por las arquitectas Carmen Andrés Mateo y Llanos Masiá González. Ambas acumulan una importante experiencia en urbanismo y como responsables de numerosos planes urbanísticos en distintos puntos de España.

El ejecutivo maliayés recordó que tuvo que iniciar desde cero la tramitación de un nuevo PGO "tras quedar sin contestar las más de 1000 alegaciones presentadas por vecinos y asociaciones" al documento aprobado inicialmente durante el último mandato del PP al frente del Ayuntamiento.