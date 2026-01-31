Sorpresa en el estanque del parque de Villaviciosa: estos son los ejemplares exóticos que se dejan ver antes de tiempo
Son un reclamo para muchos vecinos, especialmente para los niños
Vicente Alonso
La aparición de una tortuga de Florida (Trachemys scripta elegans) en el estanque del parque Ballina de Villaviciosa ha sorprendido a vecinos y visitantes, especialmente por haberse producido en pleno invierno. Y es que esta especie ya es un clásico en la Villa, aunque se haya adelantado al dejarse ver. A este avistamiento se suma la detección de otro ejemplar en la zona del Riañu al comienzo de la ría de Villaviciosa, lo que ha reavivado el debate sobre la presencia de especies exóticas en entornos naturales del concejo.
Se trata de una especie originaria de América del Norte, muy popular durante años como mascota doméstica, pero catalogada actualmente como especie exótica invasora, debido a su impacto negativo sobre la fauna autóctona cuando es liberada en el medio natural.
La presencia de estos galápagos no ha dejado indiferentes a quienes pasean habitualmente por el parque Ballina, donde se han escuchado opiniones muy diversas. "A mis niños les encanta verlas. Se paran, las observan y preguntan por ellas", explica María López, vecina de Villaviciosa. "Es algo diferente y llamativo. Mucha gente disfruta viendo animales exóticos, siempre que estén controlados" afirma.
Preocupación
En cambio, otros visitantes muestran su preocupación por las consecuencias ambientales. “No me gusta nada que haya especies invasoras aquí o en la ría”, señala Javier Fernández, habitual del parque. "Estas tortugas compiten con especies locales sobre todo en la ría y alteran el ecosistema. Que resulten curiosas en este parque no significa que deban estar en nuestros ríos o estanques", sentencia.
Una tercera opinión apunta directamente a la responsabilidad humana. "Lo peor es que muchas de estas tortugas fueron compradas como mascotas y luego abandonadas", critica Ana García, también usuaria del parque. "Cuando crecen o dejan de hacer gracia, algunas personas las sueltan sin pensar en el daño que causan. Eso no es querer a los animales", lamenta la vecina.
Observación
La tortuga de Florida está incluida en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, lo que prohíbe su comercio, cría y liberación en la naturaleza. Los especialistas recuerdan que el abandono de mascotas exóticas es una de las principales causas de su expansión y apelan a una mayor concienciación ciudadana.
Por el momento, la presencia de estos ejemplares en el parque Ballina y en la ría de Villaviciosa permanece bajo observación, a la espera de que las autoridades ambientales determinen las actuaciones a seguir.
