Villaviciosa bate récords de compras de viviendas por parte de extranjeros: así están los precios en el mercado inmobiliario maliayés

El atractivo de Villaviciosa para vivir en un territorio rural de gran belleza, con servicios y bien conectado con las principales ciudades de la región llega al extranjero. Las compras de residencias en el concejo por parte de foráneos alcanza cotas hasta ahora desconocidas y ya se sitúan por encima del 8% del total de transacciones, con un incremento de más de tres puntos en apenas un año.La llegada de nuevos vecinos, tanto de otras comunidades autónomas como del extranjero, es una de las claves que explican el buen comportamiento demográfico del concejo maliayés, que logra compensar de esa manera ese alto índice de mortalidad que es común a todo el ámbito rural del Principado.

Según Juan Carlos Suárez, gerente de Prada Inmobilaria y autor de diversos estudios sobre el mercado inmobiliario de Villaviciosa, el precio medio de una vivienda en el concejo es de 163.000 euros, sumando pisos y casas, a 1.217 euros el metro cuadrado. El coste se dispara en el caso concreto de los pisos hasta los 1.795 euros el metro cuadrado, con un incremento del 11 por ciento respecto al año pasado. "Villaviciosa ofrece hoy un mercado activo, equilibrado y con buena salud", resume Suárez, que acumula una experiencia de más de 25 años en el sector.

Según los datos recopilados por Suárez, en los tres primeros trimestre de 2025 se cerraron en el concejo 223 compras de viviendas, "en la misma línea que en años anteriores", señala. En concreto, en el año 2023 se realizaron 277 operaciones, mientras que en 2024 fueron 281. El 42% por ciento del total de pisos vendidos cuentan con dos dormitorios, mientras que los de tres se quedan en el 31% debido a que hay poca oferta disponible en el mercado.

De acuerdo con los últimos datos ofrecidos por el alcalde, el socialista Alejandro Vega, el Ayuntamiento de Villaviciosa tenía en tramitación al cierre de 2025 cuatro promociones de viviendas para levantar alrededor de doscientos pisos en el casco urbano. La inversión ronda los quince millones de euros y se centra en las zonas de La Barquerina y La Oliva. A todo ello se une la construcción de otra promoción de 27 viviendas en la capital maliayesa y para la que Consistorio otorgó la correspondiente licencia de obras el pasado mes de septiembre. El regidor ha garantizado que el futuro Plan General de Ordenación (PGO) del municipio incluirá la reserva de suelo necesaria para garantizar la construcción de vivienda asequible en un municipio que atraviesa un buen momento demográfico.

El Ayuntamiento ha cedido recientemente al Principado una parcela municipal ubicada en la zona conocida como La Palmera, a la entrada de la Villa, para que la destine a vivienda protegida. A la vista de que, legalmente, no es posible levantar en el solar pisos individuales para la venta o el alquiler por parte de la administración autonómica, la previsión es habilitar algún tipo de vivienda colectiva para jóvenes y personas mayores.