Directo protesta MercosurCáncer de mama AsturiasÓscar PuenteProfesores asturianosAlquiler habitaciones AvilésInvestigación ovetense Francia
Villaviciosa se suma a la "marea naranja" en favor de Galbán, en colaboración con la Asociación de Escritores de Asturias

El colectivo contará con un punto de venta en el Ancho para recaudar fondos para la investigación sobre el cáncer infantil

Por la izquierda, Jose Antonio Fernández Costales,Rocío Vega Martínez, concejales de Villaviciosa; Maria Antonia Suárez y Marta Somoano, de la Asociación de Escritores de Asturias; Mª Esther García López, presidenta de la Asociación de Escritores de Asturias; Sheila Riestra, coordinadora de Galbán en Villaviciosa; Eva Amandir, representando al Club de Atletismo Villaviciosa-El Gaitero; Gemma Arce, voluntaria de Galbán en Villaviciosa; Alejandro Vega Riego, alcalde de Villaviciosa, y la edil Lorena Villar

Por la izquierda, Jose Antonio Fernández Costales,Rocío Vega Martínez, concejales de Villaviciosa; Maria Antonia Suárez y Marta Somoano, de la Asociación de Escritores de Asturias; Mª Esther García López, presidenta de la Asociación de Escritores de Asturias; Sheila Riestra, coordinadora de Galbán en Villaviciosa; Eva Amandir, representando al Club de Atletismo Villaviciosa-El Gaitero; Gemma Arce, voluntaria de Galbán en Villaviciosa; Alejandro Vega Riego, alcalde de Villaviciosa, y la edil Lorena Villar / A. V.

Luján Palacios

Luján Palacios

Villaviciosa

Villaviciosa se suma a la VIII Marcha Solidaria "Corre con Galbán" por quinto año y con ganas de batir un récord de participantes en esta iniciativa solidaria, que se llevará a cabo de manera simultánea en los 78 municipios de Asturias el próximo domingo 22 de febrero a las 12.00 horas.

Se trata de una edición especial, al coincidir con el 25 aniversario de la fundación de la Asociación de Familias de Niños con Cáncer del Principado, organizadora del evento y que tiene la meta de llegar a los 50.000 participantes tras los 46.500 inscritos del año pasado.

La carrera fue presentada este viernes en Villaviciosa, uno de los concejos con mayor número de inscritos para visibilizar la lucha contra el cáncer infantil a través de la investigación, a la que Galbán destina la totalidad de lo recaudado.

La marcha partirá a las 12.00 horas de la Plaza del Ayuntamiento para finalizar en la Plaza José Caveda y Nava (El Ancho), tras un trayecto de poco más de dos kilómetros apto para todos los públicos. Cuenta con la colaboración de voluntarios del Club Atletismo de Villaviciosa-El Gaitero, además del operativo de seguridad de Policía Municipal y Protección Civil Villaviciosa para salvaguardar el recorrido, así como de la Asociación de Autónomos Comerciantes y Servicios de Villaviciosa (ACOSEVI) que contribuirá de nuevo con un detalle para los participantes a la llegada.

Inscripciones

Además de las inscripciones online, que ya están abiertas al precio de 6 euros y que incluyen una camiseta naranja conmemorativa del 25º aniversario de la entidad, en Villaviciosa se podrán hacer inscripciones presenciales en varios establecimientos comerciales que colaboran igualmente de manera desinteresada. Las personas que quieran participar y que prefieran apuntarse presencialmente podrán acudir a Froky, Bar El Pelambre, Frutería El Güertu y La Ballera Alimentación en sus respectivos horarios comerciales. La organización ha previsto también la posibilidad de colaborar con dorsal 0 para quienes no puedan participar en la marcha solidaria y quieran colaborar económicamente.

Colaboración de la Asociación de Escritores de Asturias

Como novedad, la Asociación de Escritores y Escritoras de Asturias (AEA), que también celebra el XXV aniversario de su fundación, ha firmado un convenio de colaboración con Galbán para que todo lo recaudado con su reciente publicación "Tinta Indistinta" vaya destinado a la investigación del cáncer infantil.

La publicación, presentada el pasado 10 de noviembre en el Aula Magna de la Universidad de Oviedo, recoge trabajos literarios de sesenta y siete autores pertenecientes a la entidad, tanto narradores, como poetas o ilustradores, y para facilitar la distribución y venta de ejemplares pondrán un punto de venta en Villaviciosa el día 22 en El Ancho, junto al arco de meta. La obra también se podrá adquirir en la Librería de La Villa (Plaza del Ayuntamiento).

Noticias relacionadas

El alcalde, Alejandro Vega, quiso agradecer el esfuerzo de organización y la labor de Galbán, reiterando el apoyo del Ayuntamiento de Villaviciosa, y destacó "el papel de los voluntarios,como las coordinadoras locales, Sheila y Genma, y del Club de Atletismo Villaviciosa-El Gaitero, y Protección Civil, la colaboración de ACOSEVI y de los establecimientos que ayudan". E hizo un llamamiento "a la participación y la colaboración con la causa de Galbán, que es la de la lucha por la supervivencia frente al cáncer infantil mediante algo fundamental como es el apoyo a la investigación".

