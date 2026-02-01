Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Ateneo de Villaviciosa acoge una exposición para alertar contra la desinformación pseudocientífica: estas son las fechas y los horarios

"La muestra fomenta el pensamiento crítico como herramienta fundamental para la ciudadanía", subrayan los organizadores

El edificio del Ateneo Obrero de Villaviciosa.

El edificio del Ateneo Obrero de Villaviciosa. / V. Alonso

V. Alonso

Villaviciosa

La asociación Villaviciosa Conciencia, en colaboración con el Ateneo y Ayuntamiento, organiza del 4 al 20 de este mes la exposición "Pensamiento crítico frente a creencias pseudocientíficas y bulos", que podrá visitarse de lunes a viernes, de 16:00 a 20:00 horas, en la sala de exposiciones del Ateneo. La entrada es gratuita.

La muestra tiene un marcado carácter divulgativo y propone un recorrido riguroso y accesible por algunos de los principales mitos, creencias pseudocientíficas y bulos que circulan en la actualidad. "A través de carteles claros y bien documentados, la exposición invita a reflexionar sobre la diferencia entre ciencia y pseudociencia, fomentando el pensamiento crítico como herramienta fundamental para la ciudadanía", señalan desde la organización.

Pablo Cayado.

Pablo Cayado. / V. Alonso

Como complemento a la exposición, los miércoles 4, 11 y 18 de febrero, siempre a partir de las 19.30 horas, tendrán lugar las visitas guiadas "Pregúntale al científico". En ellas, el público podrá recorrer la muestra acompañado por expertos que explicarán los contenidos de manera clara y cercana, resolverán dudas y fomentarán el diálogo en un entorno participativo. "Queremos que sea un espacio donde preguntar y debatir tenga tanta importancia como observar los carteles", señala Pablo Cayado Llosa, uno de los científicos de Villaviciosa Conciencia que participará en estas visitas.

"Una propuesta cultural y educativa que apuesta por el conocimiento, el espíritu crítico y la divulgación científica como antídotos frente a la desinformación", resumen los organizadores.

