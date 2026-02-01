El Ateneo de Villaviciosa acoge una exposición para alertar contra la desinformación pseudocientífica: estas son las fechas y los horarios
"La muestra fomenta el pensamiento crítico como herramienta fundamental para la ciudadanía", subrayan los organizadores
V. Alonso
La asociación Villaviciosa Conciencia, en colaboración con el Ateneo y Ayuntamiento, organiza del 4 al 20 de este mes la exposición "Pensamiento crítico frente a creencias pseudocientíficas y bulos", que podrá visitarse de lunes a viernes, de 16:00 a 20:00 horas, en la sala de exposiciones del Ateneo. La entrada es gratuita.
La muestra tiene un marcado carácter divulgativo y propone un recorrido riguroso y accesible por algunos de los principales mitos, creencias pseudocientíficas y bulos que circulan en la actualidad. "A través de carteles claros y bien documentados, la exposición invita a reflexionar sobre la diferencia entre ciencia y pseudociencia, fomentando el pensamiento crítico como herramienta fundamental para la ciudadanía", señalan desde la organización.
Como complemento a la exposición, los miércoles 4, 11 y 18 de febrero, siempre a partir de las 19.30 horas, tendrán lugar las visitas guiadas "Pregúntale al científico". En ellas, el público podrá recorrer la muestra acompañado por expertos que explicarán los contenidos de manera clara y cercana, resolverán dudas y fomentarán el diálogo en un entorno participativo. "Queremos que sea un espacio donde preguntar y debatir tenga tanta importancia como observar los carteles", señala Pablo Cayado Llosa, uno de los científicos de Villaviciosa Conciencia que participará en estas visitas.
"Una propuesta cultural y educativa que apuesta por el conocimiento, el espíritu crítico y la divulgación científica como antídotos frente a la desinformación", resumen los organizadores.
- Espectacular temporal marítimo en Tazones con olas de hasta siete metros durante la pleamar del mediodía
- Villaviciosa bate récords de compras de viviendas por parte de extranjeros: así están los precios en el mercado inmobiliario maliayés
- Hablan los afectados por el deslinde de La Barquerina, en Villaviciosa, entre los que ya hay casos médicos de ansiedad: 'Somos personas, no números en un expediente
- Villaviciosa cierra la cesión de una parcela para viviendas sociales del Principado: esta es la ubicación y las condiciones
- Luto en Argüero (Villaviciosa) por la pérdida de dos referentes vecinales: 'Dejan una huella que será difícil de igualar
- Carta abierta de los afectados de La Barquerina a Hugo Morán: 'Estamos en una situación angustiosa, le pedimos un ejercicio de empatía
- Costas reducirá la servidumbre de la ría de Villaviciosa para salvar el edificio paralizado en La Barquerina: así es la propuesta de Hugo Morán
- Sogepsa se pone 'a disposición' de Villaviciosa para 'contribuir a la solución del problema' de La Barquerina