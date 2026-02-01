Hablan los afectados por el deslinde de La Barquerina, en Villaviciosa, entre los que ya hay casos médicos de ansiedad: "Somos personas, no números en un expediente"

Los afectados por la interpretación que defiende ahora Costas del deslinde de la ría de Villaviciosa en el área residencial de La Barquerina ven un resquicio de luz al final del túnel con la propuesta ministerial de reducir puntualmente la franja de servidumbre para legalizar sus viviendas. El ofrecimiento del secretario de Estado de Medio Ambiente, el asturiano Hugo Morán, permitiría excluir del área de protección el edificio en el que 36 familias han adquirido pisos a los que no pueden acceder debido a que la denuncia de la Demarcación impide al Ayuntamiento otorgar la licencia de primera ocupación. Los compradores reclaman "celeridad", dado que "hay situaciones personales muy comprometidas y gente que puede perder mucho dinero". "Somos personas y no números en un expediente administrativo", resume uno de ellos.

LA NUEVA ESPAÑA ha hablado con varios afectados, que prefieren quedar en el anonimato, para que relaten lo que les está suponiendo una situación que tildan de kafkiana. Compraron un piso en un edificio promovido por el Principado, con todo en regla, y ahora se encuentran con que no lo pueden ocupar, pese a que está listo para ello, porque una denuncia de Costas sostiene que la construcción está en la zona de servidumbre de un deslinde realizado hace un cuarto de siglo y del que ni siquiera habían escuchado hablar.

"Este edificio no se construyó a escondidas ni de noche, se hizo con todas las licencias y Costas no puso impedimento alguno hasta que no estuvo listo para ocupar", sostiene un comprador. "Esta situación me está obligando a vivir de alquiler desde hace meses, algo que no tenía previsto, porque la nueva vivienda iba a estar lista para entrar en otoño, luego en diciembre y ahora, como poco, no la vamos a poder ocupar hasta primavera por lo que nos dicen", subraya este afectado, que está pagando unos 400 euros de renta al mes. "Hay más gente en esta situación y que abona un alquiler mayor", añade.

Esta misma persona también lamenta que ya había adquirido todo el mobiliario para su nuevo piso cuando se produjo la denuncia de la Demarcación de Costas. "Sigue en el almacén de la empresa a la que se lo compré, sin poder disfrutar de él y sin poder decirles ni cuándo lo podré sacar", expone.

Otro de los vecinos teme por las consecuencias que se deriven de este inesperado parón en los créditos a negociar con las entidades bancarias para financiar la compra de un piso en el edificio de la avenida de España de La Barquerina que ha quedado paralizado por la denuncia de Costas. "Se van a revisar los tipos de interés, que podrían pasar del 1% a más del 2%, y eso supone mucho dinero para créditos de entre 100.000 y 150.000 euros", lamenta uno de los afectados, que también destaca las consecuencias negativas para la salud por "la tensión que genera no poder entrar en un piso comprado con total normalidad", unida a la "incertidumbre de no saber cómo va a a acabar todo esto". Ya se ha dado el caso de algún comprador que ha acudido al médico con síntomas claros de sufrir un ataque de ansiedad, afirman en La Barquerina.

"A nosotros en marzo se nos acaba el contrato de alquiler que tenemos desde hace cinco años. El casero, viendo los precios de mercado, no nos lo quiere renovar, ya que pretende vender el piso", detalla otro de los afectados. Según cuenta, "hemos buscado pisos en Villaviciosa para alquilar, pero no hay, lo único que está disponible son alquileres de temporada a precios increíblemente altos", con lo que "nuestra única solución es ir a vivir con mis suegros durante no sabemos con exactitud cuánto tiempo, ya que nos dicen que puede estar solucionado para primavera, pero la primavera empieza en marzo y acaba a finales de junio". "Esto conlleva que mi pareja va a tener que hacer unos cien kilómetros más al día para ir al trabajo, con el tiempo y el dinero que eso supone, además de alquilar algún sitio donde meter nuestras cosas durante el tiempo que dure este proceso", añade el vecino con indignación.

"Somos familias, personas que hemos visto truncada nuestra ilusión de vivir en nuestra nueva casa, en la que habíamos puesto muchas esperanzas e ilusión. Esta situación nos ha generado ya, y nos está generando, graves y serios problemas. Problemas de carácter económico y financiero, porque las condiciones de los créditos hipotecarios acordadas van a cambiar. Y lo van a hacer con un incremento del tipo de interés", alertan los afectados, que entregaron un escrito al alcalde de Villaviciosa, el socialista Alejandro Vega, para que se lo trasladase a Hugo Morán en el transcurso de la reunión telemática de este viernes. El regidor aceptó la propuesta del secretario de Estado para solventar "en el menor tiempo posible" la situación de los 36 compradores, pero anunció que seguirá litigando con Costas para salvar La Barquerina en su integridad.