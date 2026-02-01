Trifulca entre un ciclista y un grupo de cazadores en Villaviciosa: tuvo que intervenir la Guardia Civil

Un encontronazo entre al menos un ciclista y un grupo de cazadores en Villaviciosa acabó el pasado sábado con cruce de amenazas y una tensa situación que motivó la intervención de una patrulla de la Guardia Civil.

Según indican fuentes de la Benemérita, los hechos sucedieron el pasado sábado en esta zona de Peón, con una discusión entre un grupo de personas que pasaban en bicicleta y otro grupo que se encontraba de cacería en el mismo entorno. En el choque dialéctico entre ambos se habrían cruzado varias amenazas, y uno de los ciclistas solicitó la presencia de una patrulla del Instituto Armado para identificar a los presentes y comprobar que la cacería se estaba desarrollando sin incidentes.

Según fuentes de la Guardia Civil, por el momento no se han registrado denuncias por estos hechos.