Villaviciosa celebra el día 20 la Gala del deporte base e inclusivo del concejo: estas son las categorías y las bases para presentar candidaturas

Villaviciosa celebrará el próximo día 20 de este mes, en el teatro Riera, la segunda edición de la Gala del deporte base e inclusivo del concejo. El actual gobierno municipal puso en marcha esta iniciativa, anunciada por el Alcalde, Alejandro Vega, para distinguir a aquellos deportistas a nivel individual y de equipos hasta categoría juvenil que hayan conseguido los méritos deportivos exigidos en las bases del galardón a lo largo de la última temporada.

El objetivo principal de este acto es reconocer públicamente el esfuerzo, la dedicación, la entrega y los valores que el deporte comporta, así como que sirvan para incentivar en el futuro a los deportistas más pequeños y a la población en general de la concienciación de la inclusión en la práctica del deporte.

PREMIOS

PREMIOS A DEPORTE BASE diploma de bronce. Podrán optar a este galardón todos los deportistas empadronados en el concejo hasta categoría juvenil que hayan conseguido medalla de plata o de bronce en campeonato escolar o federativo provincial en cualquier modalidad deportiva del concejo 2024/25, hasta la fecha límite de presentación de candidaturas.

PREMIO PROMESA DEPORTIVA diploma de plata. Podrán optar a este galardón todos los deportistas empadronados en el concejo hasta categoría juvenil que hayan conseguido medalla de oro en campeonato escolar o provincial, medalla de plata o de bronce en campeonato de España en cualquier modalidad deportiva del concejo 2024/25, hasta la fecha límite de presentación de candidaturas.

PREMIO FUTURO OLÍMPICO diploma de ORO. Podrán optar a este galardón todos los deportistas empadronados en Villaviciosa hasta categoría juvenil que hayan conseguido medalla de oro en campeonato España o medalla en campeonato de Europa o Mundial en cualquier modalidad deportiva de nuestro concejo 2024/25, hasta la fecha límite de presentación de candidaturas.

PREMIOS A DEPORTE BASE COLECTIVO. Podrán optar a este galardón todos los equipos del municipio hasta categoría juvenil que hayan conseguido ascenso de categoría o campeonato en Juegos Escolares o de liga federativa autonómica en cualquier modalidad deportiva de nuestro concejo 2024/25, hasta la fecha límite de presentación de candidaturas.

PREMIO EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA A LA INCLUSIÓN EN EL DEPORTE. Podrán optar a este galardón todas las asociaciones deportivas del concejo o cualquier persona empadronada en Villaviciosa que por su contribución a la inclusión en el deporte haya obtenido méritos para este galardón.

Las candidaturas podrán ser propuestas por cuantas personas físicas, empresas, asociaciones entidades, actividades, etc., que a juicio del proponente reúnan los requisitos y méritos para optar a las diferentes categorías de premios establecidas anteriormente, a través del registro municipal del Ayuntamiento, que se deberán ajustar al formato establecido en las bases que pueden consultarse en la web municipal www.villaviciosa.es

El plazo de presentación de propuestas será hasta el día 9 de febrero y el fallo de los premios se publicará el día 12 de febrero.