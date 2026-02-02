Villaviciosa consolida su Antroxu rural y se prepara para el "domingo´l gordu": así será la fiesta en Rozaes
Los mazcaraos recorrerán la parroquia el próximo día 15, para dar continuidad a una tradición que también se recuperó en Llugás o Poreñu
J. A. O.
Villaviciosa consolida la recuperación de las ancestrales tradiciones del Antroxu rural de la mano de los mazcaraos de Rozaes. El colectivo vecinal rescató de la memoria colectiva hace una década el denominado "domingo´l gordu", jornada que este año tendrá lugar el próximo día 15 y que ya contará con más de treinta personajes recorriendo de forma festiva la parroquia durante toda la jornada. Como manda la felizmente recuperada tradición, serán invitados a sidra casera, fayuelos y picatostes en las decenas de casas que visitarán.
En la mazcarada de Rozaes hay participantes de todas las edades. "Desde niños de cinco años a mujeres de 76", detalla Eva Sopeña, secretaria de la asociación de vecinos, que ve "asegurado" el relevo generacional para que esta tradición de Antroxu no vuelva a declinar.
Tradicionalmente, los mazcaraos usaban pieles de animales, ropa vieja y elementos vegetales que estaban floreciendo, como es el caso de las mimosas, y otros perennes como el lloréu (laurel) . Los hombres llevaban en la cabeza los tradicionales picornios y daban grandes saltos apoyados en palos y haciendo sonar los lloqueros (cencerros). Con el tiempo han ido adaptándose nuevos materiales y elementos. Es el caso del papel de seda para hacer las flores o las cartulinas para los picornios. La ropa también se fue modernizando, así como las caretas, pero sin perder el espíritu original de una celebración que tendría origen céltico.
"Antes, los domingos salían los niños y los chavales, y el martes era el día de los mayores", relata Sopeña, que valora de forma positiva el que esta tradición también se esté recuperando en otras parroquias maliayesas como Llugás o Poreñu.
La actividad de los mazcaraos de Rozaes no se limita a la salida del "domingo´l gordu". Además de actividades de divulgación del Antroxu tradicional en los pueblos de Asturias, entre ellas un taller con alumnos del instituto de Infiesto, el grupo tiene previsto participar en el Carnaval infantil de Lugones y en el gran desfile de la capital maliayesa. También acudirá a encuentros de máscaras de Zamora y, posiblemente de Napoles, entre otras salidas.
