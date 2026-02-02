Villaviciosa refuerza la colaboración de la Policía Local y la Guardia Civil para la protección de las víctimas de violencia de género en el concejo

La Junta Local de Seguridad de Villaviciosa, presidida por el alcalde, Alejandro Vega Riego, aprobó este lunes un convenio de addenda al protocolo de colaboración y coordinación entre la Guardia Civil y la Policía Local para la protección de las víctimas de violencia doméstica y de género en el concejo. Entre otras medidas, se establece que la gestion de todos los casos que se califiquen como de "alta complejidad" correspondan desde el inicio a la Guardia Civil. Se trata de situaciones de "especial relevancia, con menores en situacion de riesgo, resistentes, o en los que concurran factores agravantes como multirreincidencia, agresiones muy graves o tentativas de homicidio".

Villaviciosa entró a formar parte del Sistema VioGén el 14 de marzo de 2023, para favorecer la coordinación en la lucha contra la violencia de género, de forma que la Policía Local pasó a colaborar con la Guardia Civil, que hasta ese momento tenía asignada en exclusiva la protección y seguimiento de las víctimas en Villaviciosa.

La reunión de la Junta Local de Seguridad contó con la presencia del coronel jefe de la Guardia Civil en Asturias, Francisco Puerta, y de la coordinadora de Lucha contra la Violencia de Género de la Delegación del Gobierno en Asturias, Verónica Fernández.

El Pacto de Estado contra la Violencia de Género recoge la necesidad de “impulsar la firma de convenios entre el Ministerio del Interior y los ayuntamientos para que la Policía Local pueda realizar la protección de la víctima, una vez valorado su nivel de riesgo por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El Sistema VioGén es una aplicación informática del Ministerio que lleva en funcionamiento desde hace quince años para el seguimiento, la atención y la protección de las mujeres que sufren la lacra machista. En concreto, permite hacer un seguimiento integral de sus movimientos y de las medidas de protección adoptadas, así como una estimación del riesgo que presenta cada caso y de la evolución del nivel de riesgo durante el tiempo de duración de las medidas.