La Fundación Corripio Alonso ya tiene fecha para la presentación de candidaturas a sus primeros premios: estas son las categorías habilitadas

La Fundación Corripio Alonso quiere distinguir la excelencia en diferentes ámbitos, y para ello ha convocado la primera edición de sus premios, cuyo plazo de presentación de las candidaturas se abrirá el próximo lunes 9 de febrero. La intención de estos galardones es la de "reconocer trayectorias e iniciativas de especial relevancia en los ámbitos cultural, científico, social y humano", destaca la Fundación.

La entidad fue creada en 2024 por iniciativa de José Luis (Pepín) Corripio Estrada, una de las principales fortunas de la República Dominicana, y su esposa, Ana María Alonso. Se trata de una iniciativa que el propio Corripio, natural de Arroes, anunció tras recibir el título de Hijo Predilecto de Villaviciosa en agosto de 2022, y ya anunció la convocatoria el año pasado en un acto solemne de presentación de la Fundación en Villaviciosa.

Los Premios Fundación Corripio Alonso tienen como objetivo poner en valor la contribución de personas, entidades e instituciones cuyo trabajo haya tenido un impacto significativo en la sociedad, fomentando el progreso, el conocimiento, la innovación y el bienestar colectivo.

En esta edición, las candidaturas podrán presentarse en las categorías de las Letras, las Artes y la Conservación del Patrimonio Histórico, destinado a reconocer la creación literaria y artística, así como la labor de conservación y puesta en valor del patrimonio histórico; Ciencias Sociales, Comunicación y Humanidades, orientado a destacar la investigación, la reflexión y la divulgación en disciplinas que contribuyen a la comprensión de la sociedad contemporánea; Emprendimiento, Investigación Científica y Técnica, que distingue la innovación, el avance del conocimiento y el emprendimiento vinculado al desarrollo científico y tecnológico, y Bienestar Social y Deportes, destinado a reconocer trayectorias ejemplares en la promoción del bienestar social, la salud, la integración y el deporte como herramienta de desarrollo humano.

Las bases de la convocatoria, así como los requisitos y el procedimiento para la presentación de candidaturas, podrán consultarse en la página web de la Fundación Corripio Alonso a partir del próximo día 9.

La ceremonia de entrega se celebrará en el Teatro Riera de Villaviciosa durante el último trimestre del 2026, avanza una Fundación que reafirma su compromiso con "el reconocimiento del talento, el esfuerzo y la excelencia en aquellos ámbitos que contribuyen al progreso y a la mejora de la sociedad".