La solución para La Barquerina (Villaviciosa) un poco más cerca: los topógrafos del Ministerio ya trabajan sobre el terreno en el nuevo deslinde

Los topógrafos del Ministerio de Transición Ecológica ya trabajan sobre el terreno para reducir el área de servidumbre del deslinde de la ría de Villaviciosa en la zona de La Barquerina hasta los 86 metros. De ese modo, quedará excluido el edificio ya construido y con los pisos vendidos al que no se le pueda otorgar la licencia de primera ocupación por estar dentro de esa franja de protección que invoca ahora en una denuncia la Demarcación de Costas. Esta solución al conflicto urbanístico planteado en el principal área de expansión de la capital maliayesa fue comprometida el pasado viernes por el secretario de Estado de Medio Ambiente, el asturiano Hugo Morán, y se ha puesto en marcha con la máxima celeridad. Los técnicos consideran que se trata de la vía más rápida para que los 36 compradores puedan entrar en sus viviendas. Si no hay retrasos, todo el proceso estará concluido para la primavera.

El área de La Barquerina se desarrolló urbanísticamente en 2000, como una Reserva Regional de Suelo del Principado ejecutada a través de la Sociedad de Gestión y Promoción del Suelo (Sogepsa), que fue quien vendió las parcelas a las promotoras interesadas sin las limitaciones de servidumbre que veinticinco años después cita la Demarcación. Las constructoras obtuvieron las correspondientes licencias municipales de obras sin objeción alguna. Ni en los trámites ante el Registro de la Propiedad, ni en la concesión de licencias, ni en las operaciones ante las notarías, ni en las declaraciones de obra nueva ni en las de división horizontal se cita afección alguna por la servidumbre de Costas. Sin embargo, con un edificio pendiente de la licencia de primera ocupación, y con los compradores prácticamente listos para entrar en los pisos, la Vigilancia de Costas del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico presentó el pasado 5 de noviembre la denuncia de la discordia. El Servicio de Gestión y Disciplina de la Dirección General de Urbanismo, adscrita a la Consejería de Ordenación del Territorio del Principado, decretó, como "medida provisional", la inmediata paralización del inmueble.

Tras los recursos y las gestiones del Ayuntamiento de Villaviciosa, y también con la participación activa de la Consejería, el pasado viernes tuvo lugar una reunión telemática de las tres administraciones en la que Morán puso sobre la mesa la solución del deslinde que ya se está llevando a cabo.