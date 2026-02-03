Villaviciosa pone en marcha talleres de traumatología en la zona rural del concejo

El Ayuntamiento de Villaviciosa y la Federación de Asociaciones Vecinales (FAAVVI) ponen en marcha el nuevo programa "Talleres de calidad de vida y bienestar en personas con patologías del aparato locomotor", impartido por el médico especialista en Traumatología, Javier Martínez García.

"El objetivo de estos talleres es proporcionar información y mejorar la calidad de vida en el entorno rural del concejo, dentro de la estrategia de promoción de la salud comunitaria de la Mesa Intersectorial de la Salud", subrayan fuentes municipales. Van dirigidos tanto a pacientes con patología crónica o degenerativa de cualquier edad como a cuidadores y se estructuran en dos sesiones a celebrar en el ámbito de las asociaciones que los soliciten.

Las solicitudes de información e inscripciones se realizarán a través de la Federación de Asociaciones Vecinales de Villaviciosa, en el teléfono 985 89 33 46, o a través del área de Salud del Ayuntamiento de Villaviciosa (684 650 655), en horario de 10.00 a 14.00 horas, de lunes a jueves.

