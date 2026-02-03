Villaviciosa pone en marcha talleres de traumatología en la zona rural del concejo
Las sesiones serán impartidas por el médico especialista Javier Martínez García.
J. A. O.
El Ayuntamiento de Villaviciosa y la Federación de Asociaciones Vecinales (FAAVVI) ponen en marcha el nuevo programa "Talleres de calidad de vida y bienestar en personas con patologías del aparato locomotor", impartido por el médico especialista en Traumatología, Javier Martínez García.
"El objetivo de estos talleres es proporcionar información y mejorar la calidad de vida en el entorno rural del concejo, dentro de la estrategia de promoción de la salud comunitaria de la Mesa Intersectorial de la Salud", subrayan fuentes municipales. Van dirigidos tanto a pacientes con patología crónica o degenerativa de cualquier edad como a cuidadores y se estructuran en dos sesiones a celebrar en el ámbito de las asociaciones que los soliciten.
Las solicitudes de información e inscripciones se realizarán a través de la Federación de Asociaciones Vecinales de Villaviciosa, en el teléfono 985 89 33 46, o a través del área de Salud del Ayuntamiento de Villaviciosa (684 650 655), en horario de 10.00 a 14.00 horas, de lunes a jueves.
Vi
- Trifulca entre un ciclista y un grupo de cazadores en Villaviciosa: tuvo que intervenir la Guardia Civil
- Hablan los afectados por el deslinde de La Barquerina, en Villaviciosa, entre los que ya hay casos médicos de ansiedad: 'Somos personas, no números en un expediente
- Espectacular temporal marítimo en Tazones con olas de hasta siete metros durante la pleamar del mediodía
- Villaviciosa bate récords de compras de viviendas por parte de extranjeros: así están los precios en el mercado inmobiliario maliayés
- Villaviciosa cierra la cesión de una parcela para viviendas sociales del Principado: esta es la ubicación y las condiciones
- Carta abierta de los afectados de La Barquerina a Hugo Morán: 'Estamos en una situación angustiosa, le pedimos un ejercicio de empatía
- Costas reducirá la servidumbre de la ría de Villaviciosa para salvar el edificio paralizado en La Barquerina: así es la propuesta de Hugo Morán
- Sogepsa se pone 'a disposición' de Villaviciosa para 'contribuir a la solución del problema' de La Barquerina