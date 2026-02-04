Alivio en Villaviciosa ante el inicio de los trabajos para el nuevo deslinde en La Barquerina: "Han sido muchos días de angustia y preocupación"

El inicio de los trabajos para el nuevo deslinde de la ría en La Barquerina ha sido acogido con alivio tanto por el gobierno de Villaviciosa como por los 36 compradores de pisos en el edificio que permanece paralizado en la zona por una denuncia de la Demarcación de Costas que le incluye dentro de esta franja de protección. El alcalde, Alejandro Vega (PSOE), se muestra “esperanzado, después de tantos días de angustia y preocupación para todos los afectados". Además, agradece al secretario de Estado de Medio Ambiente, el asturiano Hugo Morán, y a la Consejería de Ordenación del Territorio tanto "su respuesta" como que "estén cumpliendo lo que dijeron en la reunión del pasado viernes". Vega hace referencia al encuentro telemático celebrado por las tres administraciones en la que se acordó reducir el área de servidumbre de La Barquerina a 86 metros e iniciar de inmediato las labores de medición, algo que se hizo efectivo este mismo martes.

Alejandro Vega, en el centro, durante la reunión del viernes. / LNE

Vega permanece en contacto tanto con el consejero Ovidio Zapico como con la directora general de Urbanismo del Principado, Laura López, con los que espera mantener una reunión este mismo jueves para analizar la situación y los próximos pasos a dar. En todo caso, y pese a que respalda la solución para solventar el problema concreto de las 36 familias que no pueden acceder al edificio objeto de la denuncia de Costas, el alcalde maliayés confirma que el Ayuntamiento va a "mantener los recursos que ya ha presentado y todos los que legalmente sean necesarios hasta lograr salvar en su totalidad el plan especial de La Barquerina".

"Celeridad"

Los portavoces de los vecinos afectados también se mostraron "satisfechos" por la "celeridad" con la que se han realizado las mediciones para trazar la nueva línea de servidumbre de la ría en la zona. Ahora, reclaman que no haya retrasos en el proceso administrativo que se inicia. El objetivo es que los compradores puedan entrar en sus pisos esta primavera, una vez que se legalice la situación del edificio y que el Ayuntamiento pueda otorga la licencia de primera ocupación.

Ovidio Zapico también ha valorado de forma positiva la "disposición al diálogo y la colaboración" mostrada por el Ministerio a través de Hugo Morán. El consejero destacó "el interés" del secretario de Estado por "avanzar en una solución que pasa por una reducción del deslinde, dentro del marco legal vigente, que permite aportar seguridad jurídica y desbloquear la situación".