Asturias se une al País Vasco y Galicia para la promoción conjunta de la sidra a nivel internacional: "Una tentación, un camino, un destino"

Asturias se alía con Galicia y el País Vasco para poner en marcha por primera vez un programa de promoción conjunta de sus alicientes turísticos ligada a la sidra, bajo el impulso de la Secretaría de Estado de Turismo y con financiación de los fondos europeos Next Generation. El primer paso ha consistido en la creación de la marca común "Camino de la sidra", con el objetivo de convertir la bebida tradicional que comparten las tres comunidades autónomas en "un producto turístico estructurado, sostenible y con proyección nacional e internacional", según subrayan fuentes del Principado sobre una iniciativa que persigue "trabajar de forma coordinada en la creación de experiencias turísticas vinculadas a la sidra y la cultura que tiene asociada".

El proyecto ha sido coordinado por Sidraturismo Asturias para "ordenar, profesionalizar y dar coherencia a iniciativas que existían de forma aislada en cada comunidad autónoma, aplicando la metodología del club de producto del Principado a escala nacional". También son socios fundadores de este proyecto la Asociación Maceira e Sidra de A Estrada (Galicia) y el Consorcio Sagardun (País Vasco). Las entidades representativas de cada territorio comparten el objetivo común de promover y dar a conocer una bebida singular como es la sidra, manteniendo las particularidades de cada región.

"Identidad común"

Durante el desarrollo del proyecto, las entidades fundadoras coincidieron en la necesidad de crear una identidad común que uniera a los tres territorios bajo un mismo relato, pero sin perder la singularidad cultural de cada uno. De ese proceso de trabajo conjunto, que incluyó desde los análisis previos a la creación de estándares de calidad, la consolidación de una red interterritorial, el desarrollo de una página web o la coordinación continua entre regiones, nació la marca nacional para dar visibilidad a la cultura sidrera española. "Se conectan territorios que comparten una tradición común, pero, a su vez, la iniciativa permite conservar la esencia propia y ayuda a posicionar la sidra como un recurso turístico estratégico, capaz de atraer visitantes interesados en la gastronomía, la cultura y las experiencias auténticas", destacan fuentes de la administración asturiana.

Bajo el lema "Una tentación, un camino, un destino", la web oficial que ya está operativa incluye información de cada territorio, mapas sidraturísticos, agenda de eventos y una selección de experiencias que permiten descubrir la sidra desde múltiples perspectivas.

Asturias

El Club de Producto Sidraturismo Asturias agrupa a instituciones y empresas implicadas en el sector, encargándose también de la organización de los programas específicos de la floración y del mayado de la manzana. Se trata de una iniciativa que surge de la colaboración entre el sector sidrero y el turístico, para promover y difundir la sidra y su cultura como recurso turístico diferenciador.

Con el Clúster Empresarial de Turismo Rural de Asturias, el consejo regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Sidra de Asturias, la Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado y Caja Rural de Asturias como socios principales, en la actualidad están adheridos al club once llagares y siete pumaradas, además de 21 casas de aldea, tres empresas de turismo activo, una agencia de viajes, cinco guías turísticos y los ayuntamientos de Oviedo, Gijón, Villaviciosa y Nava.