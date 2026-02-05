La Mejor Fabada del Mundo se elegirá en Villaviciosa el 21 de abril: descubre las grandes novedades del certamen de este año (y cómo participar)

Vuelve el concurso para seleccionar en Villaviciosa la Mejor Fabada del Mundo. Y lo hace con grandes novedades. Por un lado, se pondrá en marcha una central de reservas desde las que los comensales podrán saber dónde comer los platos a concurso y reservar mesa. Además, este año habrá "meseros", unos prismas que indicarán qué locales son candidatos al galardón para darles más visibilidad y promoción. La tercera novedad es que no podrán acceder a la final aquellos restaurantes que estén compitiendo en dos concursos de legumbres a la vez, ya sean fabes, verdinas, pote o garbanzos.

El plazo de inscripción estará abierto hasta el día 10. A partir de ahí, un "jurado misterioso" visitará todos los establecimiento, tanto de la región como de fuera, entre el 11 de febrero y el domingo 5 de abril.

La identidad de los veinte finalistas se darán a conocer el martes 7 de abril. La gran final será en Villaviciosa el martes 21 de abril. Si hubiera finalistas de fuera de Asturias, la organización les abonará 200 euros en concepto de kilometraje, además de una noche de hotel para dos personas en Villaviciosa.

Compangu

El concurso está abierto a cualquier propuesta cuyos ingredientes principales sean “les fabes y el compangu”, buscando que pervivan las costumbres y la forma de elaboración tradicional. La única modalidad del concurso es la de fabada asturiana. No se aceptarán las denominadas “fabes con tropiezos”, es decir, con cualquier otro acompañamiento (centollo, bogavante, rabo de toro, etc…), ni las verdinas u otras variedades que no sean las típicas con las que se elabora la fabada.

El jurado estará compuesto por un máximo de diez personas, entre las que estarán representados prestigiosos cocineros y críticos gastronómicos, que serán los encargados de probar y valorar todas las propuestas que se presenten a concurso.

Los criterios son los siguientes:

Estética o fase visual. Se valorará la disposición de los ingredientes en la cazuela, la ausencia de pieles de faba flotando, el colorido del plato y su atractivo desde el punto de vista visual (2 puntos).

Olor o fase olfativa. Se tendrá en cuenta los aromas que desprenda el guiso, su potencia y su capacidad de invitar a la degustación (1 punto) Caldo: que esté ligado, que no tenga excesivo azafrán o excesivo caldo de pollo, que sea gustoso y no demasiado gordo o denso (2 puntos)

Sabor y calidad de la faba. Comprende todos los parámetros relacionados con las sensaciones que se producen en la boca: que el sabor de la faba sea gustoso, con su justo punto de sal, que sea mantecosa, la ausencia de pieles molestas, que no sea harinosa, su entereza… (10 puntos)

Compango o condimentos. Se analizará la calidad de los acompañamientos derivados del cerdo (5 puntos)