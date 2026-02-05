La Denominación de Origen Protegida (DOP) Sidra de Asturias cerró el ejercicio de 2025 con dos récords históricos. Por un lado, se pusieron en el mercado 4,9 millones de botellas acogidas a la marca, más que nunca y con un incremento del 7,3% respecto al año anterior. Por otro, se registro un incremento del 20% en el número de hectáreas de pumaradas inscritas, de forma que ya son 1.618. "Este crecimiento es fruto de una labor constante de control y certificación, basada en la búsqueda de una calidad que, al final, es el verdadero éxito de la DOP", subrayó Jorge García, presidente del consejo y encargado de hacer el balance anual junto al gerente de la entidad, Daniel Ruiz, y la directora general de Desarrollo Rural e Industrias Agroalimentarias del Principado, Begoña López.

La DOP suma 34 llagares (tres de ellos en trámites de inscripción), 395 cosecheros y 918 pomaradas, con un valor comercial de la sidra certificada por encima ya de los siete millones de euros. Durante 2025 se entregaron 7.675.160 kilos de manzana de las variedades de alta calidad autorizadas por la marca, lo que supuso un 8% más que en 2023, el último año que no se vio afectados por la vecería (alternancia bienal de cosechas por la que a una buena le sigue otra de escasez), y se elaboraron 5.567.056 litros de sidra, unos 400.000 más que en 2023. En cuanto a los canales de comercialización, la sidra natural concentró el 82% de sus ventas en el hostelero, un 8% en alimentación y un 10% en venta directa en los llagares. Por su parte, la sidra natural espumosas creció ligeramente, hasta las 108.000 unidades.

Estos datos positivos están "ligados a una mayor aceptación del consumo con denominación de origen, impulsada por la sensibilidad creciente de los consumidores hacia productos sostenibles, de cercanía, de kilómetro cero y de calidad, como lo es la única sidra elaborada exclusivamente con manzana asturiana", subraya Daniel Ruiz. La mayoría de los llagareros de la región coinciden en que las ventas de sidra DOP han aumentado considerablemente, frente una sidra común con el consumo a la baja. El consejo regulador atribuye esta circunstancia tanto a la promoción realizada en los últimos años para dar a conocer la denominación y sus efectos positivos para la economía del medio rural asturiano como al reconocimiento de la calidad de las sidras acogidas a la DOP, que están obteniendo los principales premios en los festivales de la región.

El consejo regulador de la DOP afronta este 2006 con "optimismo" y "reforzado" por el reconocimiento de la cultura sidrera asturiana como Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. A pesar de los avances logrados, el sector reconoce que "todavía queda por delante un importante trabajo de pedagogía". "Aún hay consumidores y profesionales de la hostelería que desconocen qué es exactamente la Sidra de Asturias y que, con o sin mala intención, utilizan de forma incorrecta esta denominación o evocaciones similares en productos que no están certificados", subrayan desde el consejo, antes de insistir en que la DOP es la única garantía de que la sidra se elabora de manera íntegra con manzana asturiana de la más alta calidad y en base a procesos respetuosos con la tradición.

Begoña López subrayó en el acto celebrado en la sede maliayesa del consejo regulador que los excelentes resultados cosechados por la DOP "no ocurren porque sí". La directora general de Desarrollo Rural afirmó que el sector supone una "prioridad" para el gobierno del Principado y puso énfasis en señalar que "para que exista sidra de calidad es imprescindible garantizar la producción de manzana asturiana". En este sentido, destacó la apuesta del Principado por "una importante campaña de promoción, con medidas específicas de apoyo al sector" y la integración de la Sidra de Asturias en la campaña "Saborea el Paraíso", con el "objetivo de ayudar a las marcas de calidad a posicionarse tanto dentro como fuera de Asturias".