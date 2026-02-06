El número de pumaradas que producen para la DOP Sidra de Asturias se duplicó en la última década, con cien cosecheros más en el consejo regulador: "La manzana es la base de todo"

La Denominación de Origen de la Sidra (DOP) va calando en las pumaradas de la zona rural de la región, donde la marca se juega un futuro que pasa inexorablemente por un incremento de la producción de manzana autóctona de calidad. De ahí que el balance de la campaña de 2025 que acaba de conocerse haya sido especialmente bien acogido en el sector, no ya porque se haya batido el récord histórico de botellas controladas por el consejo regulador, con lo mucho que ello significa, sino porque ha crecido el número de cosecheros inscritos, también el de pumaradas y, sobre todo, el de hectáreas dedicadas al cultivo de los 76 tipos de manzana autorizados para elabora sidra con DOP. El presidente del consejo regulador, Jorge García, subraya la relevancia de esta evolución al alza, dado que "la manzana es la base de todo" y consciente de la necesidad de contar con más materia prima autóctona para que los niveles de producción de la sidra con denominación sigan al alza. Según los cálculos del sector, se precisan unas quinientas hectáreas más de manzanos en el plazo de un lustro.

El consejo regulador ya controla 1.168 hectáreas de manzanos, pasando del millar por primera vez desde que se puso en marcha la marca hace casi un cuarto de siglo, tras sumar un crecimiento del 20 por ciento en el último ejercicio. Además, también sube el número de pumaradas ascritas a la DOP. Las 918 con las que se cerró 2025 suponen casi cuatrocientas más de las registradas hace una década, con un incremento de medio centenar de parcelas solo a lo largo del año pasado.

Por lo que se refiere a los cosecheros, en estos momentos hay 395 adscritos a la marca de calidad, lo que supone un centenar más de los que estaban en activo en 2016. El crecimiento interanual en este ámbito fue de trece productores.

Daniel Ruiz, gerente del consejo regulador, sostiene que en el buen resultado de 2025 tiene que ver el efecto de las ayudas del gobierno regional. En este sentido, anima a los cosecheros a que "vean cierta oportunidad en la DOP como posible modelo de negocio". El hecho de que el número de productores no suba tanto como la superficie total de parcelas se interpreta como la constatación de que los cosecheros que ya están adscritos a la marca están ampliando los cultivos.

La superficie media de las parcelas adscritas a la DOP Sidra de Asturias es de 1,1 hectáreas. Del total de estas parcelas, alrededor del 75 % (634) presenta una superficie inferior a una hectáreas, lo que da buena cuenta del acusado minifundismo que se deriva de las condiciones orográficas y productivas del campo asturiano.