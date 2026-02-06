El pueblo de Shrek está en Asturias: así es la pequeña aldea de cuento con casas para alquilar que tienen troncos y césped en las habitaciones

Parece el pueblo de Shrek, Fiona y Asno. Una aldea de cuento o de película de Disney (aunque la historia del famoso ogro de dibujos animados es de DreamWorks Animation). Pero es Asturias y más en concreto Villaviciosa. Se llama "La pequeña comarca" y es un complejo de casas hobbit, inspiradas en el libro de El Señor de los Anillos, aunque la estética de las viviendas, destinadas al alquiler turístico, también recuerda a la historia de Shrek.

Tres casas "hobbit"

Las tres casas que a día de hoy están operativas no solo son singulares por fuera, sino también por dentro: con toboganes y césped en las habitaciones y troncos integrados en el mobiliario. Cada una de ellas suman 55 metros cuadrados y todas replican el universo “hobbit” de la mitología nórdica, que tomó el autor J. R. R. Tolkien en “El hobbit” y “El Señor de los Anillos”. Se llaman “El refugio del caminante gris”, “El hogar de dardo” y “La morada del Elfo”.

Un modo de vida

Detrás de este proyecto único en Asturias, ubicado en San Feliz, en la parroquia de Argüero, están Juan Manuel Blanco y Sonia Fernández, que viven en una de las casas "hobbit", la cuarta, junto a sus hijos Nel y Sofía Blanco.

Así es por fuera...

En la vista exterior sorprende en primer lugar como el jardín vegetal se cuela con una especie de ladera en uno de los laterales de las viviendas, que hace que se cubra y se pueda acceder a la parte alta, para que esas casas queden como enterradas entre la naturaleza. Debajo, en el patio, troncos de madera, plantas, y pegado hasta una casa árbol con dos pisos. Y en la parte trasera más zona de juegos infantiles, y hasta un túnel con toboganes.

...Y por dentro

Pero la magia aparece una vez que abres la puerta de las casas "hobbit", y en la zona del dormitorio, un tobogán se desliza desde la parte alta, junto también a una barra como la que utilizan para bajar los bomberos. Y ahí, en esa especie de “altillo”, está la gran sorpresa, que es la zona de juegos infantiles, con un mural de fantasía, un columpio o un espacio para pintar.

Con reservas incluso para 2027

"La pequeña comarca" abrió sus puertas a finales de 2025 y sus dueños aseguran que ya están llenos para la próxima Semana Santa e incluso han recibido reservas para 2027. “Siempre nos encantó la fantasía, cogimos estas ideas de la mitología nórdica, y creamos este espacio singular, para atraer un turismo de familias”, aseguran Juan Manuel Blanco y Sonia Fernández.