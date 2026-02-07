La Antena Cameral de Villaviciosa prestó 661 servicios en 2025 y supera ya los 1.700 desde su apertura

La Antena Cameral de Villaviciosa prestó un total de 661 servicios en 2025 y suma 1.781 desde su apertura, en octubre de 2022. Son datos de éxito, destacó este viernes el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, en un acto en el Ayuntamiento, junto al alcalde, Alejandro Vega, para hacer balance del trabajo de la entidad. Son resultados de actividad que demuestran que la iniciativa "no es un despacho vacío, sino una puerta al desarrollo local abierta todos los días en la Comarca de la Sidra y que funciona porque responde a necesidades reales", dijo.

A lo largo del año pasado la Antena atendió a 44 nuevos emprendedores, de los cuales 19 acabaron creando empresa y 13 de ellos eran mujeres. “Estos datos nos hablan de actividad económica, pero también de cambio social y de confianza en el territorio”, incidió. Además, desde el Punto de Atención al Emprendedor (PAE) se tramitaron 34 altas empresariales desde la apertura de la oficina: “Son autónomos, pequeñas sociedades y negocios locales que hoy están en marcha gracias a un acompañamiento cercano”.

Formación "pegada al día a día de la pyme"

Otro eje clave de las actividades ha sido la formación, con 20 jornadas y talleres presenciales a los que asistieron 287 personas. “No hablamos de cursos genéricos. Hablamos de facturación electrónica, marketing digital, inteligencia artificial aplicada al negocio o fiscalidad práctica. Formación útil, pegada al día a día de la pyme”, indicó el presidente de la Cámara de Comercio, que estuvo también acompañado por la responsable de la Antena, Irene Llada.

En materia de digitalización, la Oficina Acelera Pyme asesoró en 2025 a 31 pymes de la comarca, con sesiones mensuales presenciales en Villaviciosa. Y en lo que respecta a apoyo al comercio local y financiación se realizaron 19 diagnósticos de innovación comercial, orientados a mejorar la competitividad, la presencia digital y el modelo de negocio de los establecimientos.

Vega: "Nuestro compromiso es seguir en la senda de crecimiento"

El alcalde, Alejandro Vega, por su parte, incidió en que a la vista de los datos cabe mostrar satisfacción, puesto que se cumplen las expectativas municipales planteadas cuando se decidió poner en marcha esta iniciativa en Villaviciosa. "Creemos es un instrumento de apoyo al emprendimiento, necesario en Villaviciosa y en la comarca, y que queremos mantener siempre con el afán de mejora de los servicios públicos que nos debe de guiar y dando pasos para siga dando buenos resultados", señaló el regidor.

Vega subrayó que Villaviciosa cuenta con datos muy positivos en materia de crecimiento de población, empleo y creación de empresas, claves para el desarrollo de un municipio y que la Antena "ayuda a que el concejo siga creciendo como lo ha hecho estos años". "Nuestro compromiso como gobierno es seguir en esa senda con todas las iniciativas que estamos desarrollando", añadió.

Refuerzo de líneas estratégicas

Por otro lado, Paniceres anunció que el servicio continuará reforzando tres líneas estratégicas, las de emprendimiento, digitalización y apoyo al comercio, a través de programas como Talento Joven, Talento 45+, Crecetech, o nuevas acciones de sensibilización en centros educativos. Ofreció asimismo una valoración sobre el trabajo en financiación y ayudas, destacando que la Antena acompañó proyectos "que han movilizado de momento en torno a medio millón de euros en ayudas Leader, y prevén movilizar otro medio millón". Además, se han elaborado planes de viabilidad, planes para MicroBank y proyectos de autoempleo. “En este sentido, el papel de la Antena es muy claro: traducir la burocracia en oportunidades reales para el territorio”, dijo.

Subrayó el trabajo en red y la colaboración con entidades como la de comercio local Acosevi, los ayuntamientos de la comarca, los grupos Leader, Sekuens y el sector sidrero y turístico para concluir que “la Antena conecta, coordina y suma”. No terminó sin agradecer al alcalde la cooperación, pues "su apoyo constante tanto a la Antena como al espacio de coworking" es un respaldo institucional "clave para que este proyecto funcione”.