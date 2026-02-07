Obras de emergencia en Arroes ante un desprendimiento que amenaza con dejar sin acceso a varias viviendas de la localidad de Villaviciosa
El Ayuntamiento realiza los trabajos en la carretera que comunica esta zona con Les Melendreres
P. T.
Obras de emergencia en El Fonduxu (Arroes). Las está llevando a cabo el Ayuntamiento de Villaviciosa para evitar que el desprendimiento que se produjo hace semanas en la carretera que comunica Fonduxu con la zona de Les Melendreres evolucione a peor.
El gobierno local está actuando ante el temor de que la situación pueda terminar por dejar incomunicadas a varias viviendas y propiedades de la zona si la calzada acaba inutilizada por completo.
Según explica el gobierno municipal, el presidente de la asociación de vecinos y delegado territorial, Ricardo Riera, puso la situación en conocimiento de los responsables municipales, que tras la comprobación del lugar y el riesgo, ordenaron la tramitación de expediente de obras de emergencias que se están ejecutando.
Se trata de una intervención, con excavación, relleno, y encofrado, con la implantación de 20 metros lineales de inca de carriles con muro de hormigón, que irá rematado con barrera de seguridad. Será necesaria también la reposición de 160 metros cuadrados de aglomerado en caliente. El coste de las obras está fijado en 39.000 euros más IVA. Y se espera que la próxima semana se pueda avanzar en los trabajos, para asegurar el paso en la zona.
El gobierno local incluyó en los presupuestos municipales sumas para obras en zona rural con las que se hace frente a necesidades como esta, pues «situaciones como esta son cada vez más frecuentes debido a las inclemencias metereológicas, el desgaste de las infraestructuras, y el despoblamiento, que incide en la falta de labores de mantenimiento que en otras épocas se realizaban por iniciativa vecinal».
