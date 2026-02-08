Devoción y candelas en Poreñu: "Es una celebración muy sentida, un fe que sigue viva entre los vecinos del pueblo y del entorno"

Poreñu (Villaviciosa) volvió a encender este sábado sus candelas para rendir homenaje a la Virgen de la Candelaria, una de las celebraciones más arraigadas del calendario festivo local. La cita, organizada por la Asociación de Vecinos La Capilla de Poreñu, marcó además el inicio del programa de actividades del año en la localidad tras el parón navideño .“Es una celebración profundamente sentida. La devoción a la Virgen de la Candelaria continúa muy viva entre los vecinos del pueblo y de las localidades limítrofes”, destacaron desde el colectivo promotor.

La fiesta, con un marcado carácter simbólico como actividad comunitaria y que se celebra cada primer fin de semana de febrero, fue recuperada hace tres décadas por el colectivo vecinal. La Virgen de la Candelaria fue la primera patrona del pueblo, aunque desde hace cerca de 85 años la festividad principal se trasladó al día de El Pilar, en honor a la Virgen del Pilar, actual patrona local.

Los actos principales de este sábado comenzaron a las 13.00 horas con una misa concelebrada en la llamada "Capilla del Palaciu”, durante la cual se llevó a cabo la tradicional bendición de las candelas. Los asistentes participaron portando las velas encendidas, un gesto cargado de simbolismo que se repite cada año con especial recogimiento.

Un momento de la procesión. / Vicente Alonso

Tras la ceremonia religiosa, tuvo lugar la procesión de la imagen de la Virgen por las inmediaciones del templo, acompañada por las candelas encendidas en manos de los asistentes y con gran solemnidad. El gaitero local Diego Prida puso la nota musical asturiana a una jornada marcada por la tradición de principio a fin.

Punto de encuentro vecinal

La celebración concluyó con una comida popular en la sede social del colectivo vecinal, ubicada en las antiguas escuelas, en la que participaron numerosos vecinos. En un ambiente festivo y de convivencia, los asistentes compartieron mesa y mantel, poniendo el broche final a un día que, más allá de su carácter religioso, se consolida como un importante punto de encuentro vecinal.

La Asociación de Vecinos ya trabaja en la organización de próximas citas destacadas del calendario festivo, como la fiesta de Comadres, que se celebrará el día 13, y el Carnaval, previsto para el domingo 15.