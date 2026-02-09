Ya hay acuerdo sobre La Barquerina: Costas confirma la viabilidad de la propuesta para salvar el edificio de pisos ya construidos en Villaviciosa

La reunión a tres bandas en Madrid de esta mañana se cierra con acuerdo. El encuentro celebrado en las instalaciones del Ministerio de Transición Ecológica con asistencia de responsables estatales, del alcalde, Alejandro Vega, y de la directora de Urbanismo del Principado, Laura López, concluye con la confirmación de que es viable reducir el área de servidumbre de la zona en 86 metros, lo que permite salvar la situación del edificio de pisos ya construidos en este punto y también de otras parcelas del ámbito que inicialmente también Costas apreciaba en situación irregular según el actual deslinde.

Al término de la reunión, tanto el alcalde como la directora general de Urbanismo expresaron su satisfacción ante un consenso que pone de manifiesto que "las tres administraciones vamos de la mano" y aseguraron que los trámites necesarios para resolver definitivamente la situación se van a agilizar todo lo posible para terminar con el calvario de las familias que llevan meses con los pisos terminados y sin poder acceder a ellos debido a la denuncia de Costas sobre que la edificación incumplía la delimitación de un deslinde del año 2000.

Agilizar los trámites

Las Administraciones implicadas esperan que no se tarde más de un par de meses en poder desbloquear la situación en lo que respectaa los propietarios de los pisos.

La situación afecta a este edificio y a otro en el que ya se vive desde hace 17 años, además de a una parcela con solicitud de licencia en trámite en la Avenida de España que de momento se paralizó tras la denuncia de Costas.

La solución que acaba de recibir luz verde se puso sobre la mesa durante una reunión previa, telemática, también a tres bandas, en la que participó el secretario de Estado Hugo Morán, que sugirió esta propuesta de reducir el área de servidumbre del deslinde.

La propuesta del exalcalde de Lena, que ya era bien vista por el Principado y también por el Consistorio, se basa en el artículo 44.7 de Reglamento de Costas, que abre la puerta a reducir la servidumbre de la ría en ese punto hasta los 86 metros, con lo que la construcción en disputa quedaría excluida de esa franja de protección, al igual que los otros dos puntos afectados.

"Lo más importante era dar una solución lo más rápida posible"

Ahora lo siguientes pasos serían la firma de la solicitud conjunta de modificación del deslinde por parte del Principado y el Ayuntamiento, ante la Demarcación de Costas del Estado, que previos los informes preceptivos deberá someterse a información pública por plazo de un mes.

Alejandro Vega Riego quiso “agradecer al secretario de Estado, a la directora general de la Costa, al consejero Ovidio Zapico y a la directora general Laura López, la disposición para buscar finalmente una solución”. Y destacó que “para nosotros lo importante siempre ha sido dar una solución lo más rápida posible a los afectados y a las empresas y salvar el Plan Especial de La Barquerina”.