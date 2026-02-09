Reunión clave en Madrid para el conflicto de los pisos de La Barquerina, con un encuentro a tres bandas para salvar el edificio ya construido

El alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, acude hoy, lunes, a una reunión clave en Madrid para tratar de avanzar en el conflicto por el deslinde de Costas que afecta a la zona de viviendas de La Barquerina, en la capital maliayesa. Lo hace acompañado por Laura López, directora general de Urbanismo del Principado. El encuentro es la Dirección General de la Costa y el Mar, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. La solución que de momento está sobre la mesa, de la que se hablará en el encuentro, pasa por reducir el área de servidumbre del deslinde de la ría en la zona de La Barquerina hasta los 86 metros.

Se tratará en este encuentro de buscar una salida en varias aspectos de llamado Plan de La Barquerina, pero está en juego el futuro de los propietarios de un edificio de pisos ya construidos, listos para entrar, y que no han podido ocuparlos tras producirse, en noviembre pasado, la denuncia de Costas sobre que su ubicación no respetaría un deslinde del año 2000 y que, por tanto, no debería estar en ese lugar. El Ayuntamiento siempre ha rechazado esta posición estatal y desde un inicio destacó que se trata de un error en la interpreación de esas limitaciones de servidumbre.

El caso es digno de estudio. La zona residencial de La Barquerina se desarrolló urbanísticamente en 2000, como una Reserva Regional de Suelo del Principado a través de la Sociedad de Gestión y Promoción del Suelo (Sogepsa). Fue esta sociedad la que vendió las parcelas a las promotoras de vivienda, sin que nadie plantease, ni Costas, limitaciones de servidumbre que veinticinco años después se han puesto sobre la mesa. De hecho, en los procesos que llevaron a los desarrollos residenciales por parte de las constructoras ninguna instancia planteó objeciones: ni en la concesión de licencias, ni en las operaciones ante las notarías, ni en las declaraciones de obra nueva ni en las de división horizontal se cita afección alguna.

Pese a ello, en noviembre pasado, Costas presentó una denuncia al respecto, dejando un edificio pendiente de la licencia de primera ocupación, con los compradores prácticamente listos para entrar en los pisos, sin poder acceder a ellos. Tras los diversos recursos del Ayuntamiento, que cuenta con el apoyo activo del Principado, tuvo lugar una reunión telemática de las tres administraciones implicadas en la que Hugo Morán, secretario de Estado, puso sobre la mesa una posible solución al caso.

Salvar el edificio

La propuesta permitiría "salvar" el edificio que permanece paralizado por la denuncia de Costas basada en el deslinde de la ría realizado hace 25 años y que impide a los 36 compradores de los pisos ya hechos acceder a las viviendas. La propuesta del exalcalde de Lena, bien vista por el Principado y también, aunque con matices, por el Consistorio, se basa en el artículo 44.7 de Reglamento de Costas, que abre la puerta a reducir la servidumbre de la ría en ese punto hasta los 86 metros, con lo que la construcción en disputa quedaría excluida de esa franja de protección. Esta vía se considera la más rápida y de hecho los técnicos de la Demarcación de Costas y del Principado ya se desplazaron días atrás a Villaviciosa para las mediciones sobre el terreno.

La reunión de este lunes en Madrid, entre el Ministerio, Principado y Ayuntamiento, podría ser crucial para la solución del problema. El encuentro sigue a las ya realizadas el pasado 30 de enero, entre las tres administraciones, y la siguiente que se celebró el pasado jueves 5 de febrero en la Consejería de Ordenación del Territorio, presidida por el Consejero, Ovidio Zapico.