Una "diana del amor" en Villaviciosa: el comercio local celebra San Valentín con una singular iniciativa y el reparto de más de 200 premios
Los actos se celebrarán el sábado 14 de febrero, a partir de las 12.00 horas en la plaza del ayuntamiento, y para participar hay que presentar tiques de compra de esta semana
El comercio local de Villaviciosa volverá a convertir San Valentín en una cita muy especial para vecinos y visitantes. La Asociación de Autónomos Comerciantes y Servicios de Villaviciosa (Acosevi) impulsa una nueva campaña que repartirá más de 200 premios y que tendrá como acto central la ya tradicional "diana del amor" en la plaza del Ayuntamiento.
La iniciativa se celebrará el sábado 14 de febrero, a partir de las 12.00 horas. Para participar, los clientes deberán presentar un tique de compra fechado esta misma semana en cualquiera de los establecimientos asociados —comercio, hostelería o servicios—. Ese comprobante les permitirá lanzar a la diana de San Valentín y optar a uno de los premios preparados para la ocasión.
Entre los incentivos figura una escapada para dos personas que el ganador podrá disfrutar en distintos formatos a elegir: desde una burbuja acristalada hasta una cabaña en un árbol o una casa flotante. A ello se suman desayunos, cenas, rosas, sidra espumosa, bombones, descuentos y numerosos regalos aportados por los propios asociados.
Desde Acosevi destacan la buena acogida que cada año tiene esta campaña y subrayan que, por quinto ejercicio consecutivo, “San Valentín se vivirá de forma especial en las calles de Villaviciosa reivindicando así la importancia del comercio, la hostelería y los servicios como elementos dinamizadores de la actividad local”, apuntan los responsables del colectivo.
Intensa actividad en el inicio del año
La asociación mantiene además una intensa actividad en este inicio de 2026. En las últimas semanas ha colaborado en la Ruta de los Belenes y en el Concurso de Decoración Navideña. En próximas fechas participará en la carrera solidaria de Galbán y en el Antroxu local.
Por otro lado, este miércoles, 11 de febrero, el colectivo celebrará también la entrega de los 20 cheques de 200 euros correspondientes al sorteo de Navidad, una de las acciones con mayor participación de la campaña comercial de invierno.
