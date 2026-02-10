Nueva vida para el campo de golf de Villaviciosa: los planes de la nueva sociedad gestora para que sea "un referente del norte de España"

El campo de golf de Villaviciosa abre una nueva etapa. El reciente relevo al frente de la sociedad gestora del equipamiento, que pasa a denominarse Golf Course Villaviciosa, incluye un ambicioso proyecto para el futuro del complejo, tanto desde el punto de vista deportivo como del social, con la vista puesta en hacer de él una "referencia del norte de España".

Los nuevos rectores, todos ellos asturianos, asumen el reto con una "visión clara y a largo plazo" para "la mejora progresiva de las instalaciones, la optimización de los servicios y el fortalecimiento de la experiencia global de socios, jugadores y visitantes", incluyendo también el restaurante del complejo y la escuela formativa.

Ubicado a apenas tres kilómetros de distancia de Villaviciosa por la carretera N-632, el campo maliayés comenzó a construirse en 1998 y logró su homologación en 2005 como campo de 9 hoyos, par 72 y 5.228 metros de distancia.Una de sus características principales son sus lagos y riachuelos a superar para alcanzar el green en casi la mayoría de los hoyos.

El mantenimiento y mejora del recorrido, la modernización de las infraestructuras y servicios, el impulso de la escuela de golf y la dinamización de la actividad deportiva, todo ello coordinado con iniciativas orientadas a reforzar la vida social del club, figuran entre los objetivos de la nueva gerencia, dispuesta a aprovechar al máximo las cualidades naturales del campo, su entorno paisajístico y su ubicación estratégica en el centro del Principado. "Se trata de apostar por una gestión moderna, eficiente y alineada con las mejores prácticas del sector del golf", subraya la flamante dirección.

Golf Course Villaviciosa dispone de un recorrido que los expertos consideran "técnico y variado", campo de prácticas iluminado, escuela, zona de juego corto y club social con cafetería y restaurante. Dentro del nuevo plan de gestión se incluye el desarrollo de actividades y eventos que impulsen la vertiente social y deportiva del club. En este sentido, se prevé una especial atención a la formación de nuevos jugadores y a la puesta en marcha de competiciones.