Villaviciosa acoge este miércoles un partido internacional de fútbol sala femenino

Las selecciones nacionales de futbol sala femenino de España y Portugal disputarán este miércoles un encuentro amistoso en el polideportivo municipal Manuel Busto de Villaviciosa, a partir de las 19.30 horas. El partido fue presentado en el Ayuntamiento con la presencia del alcalde, Alejandro Vega Riego; José Ramón Cuetos Lobo, presidente de la Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias, y representantes de los dos equipos y de las federaciones nacionales, además de la delegación del club local Rodiles FS y del concejal de deportes, José Antonio Fernández.

Alejandro Vega Riego, dio la bienvenida al municipio a las dos selecciones, que están alojados en Villaviciosa, y les entregó un detalle conmemorativo del partido. El regidor destacó la "importancia de que Villaviciosa sea escenario de eventos deportivos de este nivel, gracias a la implicación del Rodiles, y la apuesta del concejo por el futbol femenino, a pesar de contar con recursos económicos y de instalaciones modestas".